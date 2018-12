Finanzen Kommunen wollen die einzige „Weltsprache“ besser fördern

Junge Leute in ihrer Entwicklung fördern

40 Lehrkräfte mit päda­gogischer Qualifikation und künstlerischer Kompetenz sichern innerhalb der Musikschule an den Unterrichtsorten in Fichtenberg, Gaildorf, Gschwend, Murrhardt, Oberrot, Ruppertshofen und Sulzbach a. d. Murr mehr als 1500 Schülerinnen und Schülern eine hervorragende musikalische Ausbildung, wie die Musikschule berichtet. Über den Unterricht in Einzel- oder Kleingruppenform hinaus bietet die Einrichtung zahlreiche zusätzliche Ensembles und Orchester an. Die Teilnahme daran ist für die Schülerinnen und Schüler kostenlos.

Schule und Musikschule unterstützen junge Leute bei der Integration in die Gesellschaft, fördern sie in ihrer Entwicklung und stärken sie in ihrem Selbstwertgefühl. Bisherige Kooperationen zwischen Schule – etwa Parkschule Gaildorf oder Bühläckerschule Unterrot – und Musikschule haben gezeigt, dass sie für alle Beteiligten, besonders aber für die Kinder und Jugendlichen, gewinnbringend und erfolgreich sein können. Es werden Ideen entwickelt, wie die Zusammenarbeit sinnvoll in den Schulalltag integriert werden kann. – Quelle: www.musikschule-schwaebischerwald.de