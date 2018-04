Gaildorf / swp

Die Volkshochschule Gaildorf bietet am Freitag, 4. Mai, einen Kochkurs für Kinder zum Muttertag an. 8- bis 12-Jährige kochen und backen von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Schulküche der Parkschule Gaildorf verschiedene kleine Gerichte oder Naschereien. Die Kinder sollten ein Geschirrtuch, Schürze, etwas zu trinken und Vorratsbehälter mitbringen. Anmeldung bis Freitag, 27. April, unter 0 79 71 / 25 35 11.