Dort unten in der Mühle saß ich in süßer Ruh und sah dem Räderwerke und sah den Wassern zu“ – vor ungefähr 200 Jahren dürfte das Gedicht „Der Wanderer in der Sägemühle“ von Justinus Kerner entstanden sein. Also in der Zeit, als die Gschwender Mühle gebaut wurde. Seit 1805 wird hie...