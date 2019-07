Der Heidelberger Geograf Thomas Hirsch informiert in Gaildorf über die „Herausforderung Klimakrise – und wie sie bewältigt werden kann“.

Es ist unsere erste Vortragsveranstaltung.“ Peter Rottach und Silke Manderscheid haben am Freitagabend in die Limpurghalle geladen und sind gespannt. Sie sind Pioniere mit ihrem 2018 gegründeten Verein „Klimaschutz durch Aufforstung“ und meinen: „Es steht uns in Gaildorf gut zu Gesicht, heute, an einem Freitag, etwas für das Klima zu tun.“ Das finden die gut zwei Dutzend Zuhörer auch. Sie wollen hören, was der Direktor von „Climate & Development Advice“ aus Heidelberg, der Projekte in Bangladesch, Äthiopien und den Fidschis begleitet, über Klimawandel und Klimaschutz zu berichten hat.

Grau statt grün

Thomas Hirsch informiert mit einer Präsentation voller Daten und Fakten über den momentanen Wissensstand. Seit dem Dürresommer 2018 mit seinem Standwetter, in dem Deutschland von oben aufgenommen grau, statt wie 2017, grün aussah, habe sich die Diskussion geändert. Er erwähnt Fridays For Future und die 27.000 Wissenschaftler der Scientists For Future, die sich angeschlossen haben. Der Rückversicherer Munich Re hatte 320 Milliarden US-Dollar klimabedingte Schäden zu begleichen.

Stichworte wie Meeresspiegelanstieg, Dürren in Afrika und Zentralamerika alle zwei bis drei Jahre, Lebensmittelabhängigkeiten, sieben Millionen Binnenklimaflüchtlinge in Bangladesch, Arten- und Gletschersterben, Auftauen des Permafrosts werden durch Diagramme, Statistiken und Zahlen belegt. Der von 3500 Forschern erstellte Bericht des Weltklimarates IPCC von 2018 formuliert die Risiken für die Menschheit, wenn eine Erwärmung von 1,5 bis höchstens 2 Grad überschritten wird. Es sind apokalyptische Szenarien, die auch für Gaildorf Konsequenzen haben würden: starker Rückgang der Niederschläge, Hitzewellen mit mehr als 30 Grad und so weiter. London bekomme ein Klima wie Barcelona, Rom wie Marrakesch, lang anhaltende Hitzewellen gibt es in Djakarta und Peking. „Alle Millionenstädte haben heute kein solches Klima“, stellt Hirsch fest. Dabei geht es um Fundamentales wie die Bewohnbarkeit der Megacities, die landwirtschaftliche Produktionsfähigkeit ganzer Regionen, das vom sich verlangsamenden Jetstream herrührende Standwetter – also kaum ein Wechsel von Hoch- und Tiefdruck.

„Der größte Treiber sind die CO 2 -Emissionen“, referiert Hirsch. 300 Millionen Tonnen seit Beginn der Industrialisierung. Die 100 ärmsten Länder emittieren zusammen vier Prozent. Wie sollen die Menschen ernährt, die überall sich verbreitenden tropischen Krankheiten bekämpft werden, wenn sich bei ungebremster CO 2 -Produktion die Polregionen beispielsweise um 9 bis 11 Grad, die Subtropen um 5 bis 9 Grad erwärmen? „Entscheidend sind die nächsten zehn Jahre.“ Hirsch gibt wieder, was anscheinend unter den Experten Konsens ist: „Die Emissionen müssen in einem Jahrzehnt halbiert werden!“ Es brauche eine Vollbremsung fürs Klima. In der Reihenfolge Energie, Wärme, Verkehr. Und: „Die landwirtschaftlichen Flächen müssen sich von Emittenten zu Speichern entwickeln.“ Kommunen wie Heidelberg, Stadtwerke, Kirchen oder Vereine ergreifen die Initiative und machen eigene Klimaschutzmasterpläne. In diesen ist die Aufforstung unverzichtbar. Pro Hek- tar können von den gesetzten Bäumen innerhalb 25 Jahren bis zu 500 Tonnen Kohlendioxid gebunden werden. Da ergeben sich Nachfragen und es entsteht reger Diskussionsbedarf. Vor allem Zahlen wie „eine Billion Bäume“ lassen die Zuhörer staunen. Aber hat das nicht etwas Naheliegendes – die Folgen der auch von Deutschland gemachten Indust- rialisierung durch den von ihnen so geliebten Wald abzuschwächen? Förster Jörg Brucklacher war jedenfalls schon mal da.

