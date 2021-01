Einstimmig hat sich der Gaildorfer Gemeinderat für den Beitritt der Stadt zum Klimaschutzpakt Baden-Württemberg ausgesprochen. Das Land hat diesen Pakt mit den kommunalen Spitzenverbänden geschlossen. Wer mitmacht, erklärt seinen Willen, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu verringern und bis zum Jahr 2040 eine klimaneutrale Verwaltung anzustreben. Im Gegenzug erhalten teilnehmende Kommunen höhere Fördermittel aus den entsprechenden Programmen.

„Öffentlichkeitswirksame Absichtsbekundungen sind das Eine, tatkräftiges Engagement ist das Andere“, kommentierte Stadtrat Bernhard Geißler (OL) den Sachvortrag von Rathaussprecher Daniel Kuhn in der Sitzung. Neben einigen positiven Beispielen sehe er „im aktuellen Bemühen“ der Stadt „noch“. Exemplarisch nennt er fehlende Investitionen zum klimaneutralen Betrieb des Gaildorfer Freibads, das in diesem Jahr generalsaniert wird. Ein Bürger habe hier „sehr detaillierte Vorschläge gemacht“. Für Matthias Rebel (CDU) verhält es sich genau andersherum. An Geißler gerichtet sagte er: „Wir lassen den Taten, beispielsweise dem Naturstromspeicher, nun Worte folgen“.