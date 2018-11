Hobby Kleintierzüchter in der Erfolgsspur

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Als besonders gelungen bezeichnet Kurt Schneider, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Sulzbach-Laufen, stolz die diesjährige Lokalschau am Wochenende in der Stephan-Keck-Halle. Die Züchter seien rundum zufrieden. Und das nicht von ungefähr, denn den ganzen Tag über zeigte sich die Ausstellung als Besuchermagnet. Besonders die kleinen Gäste konnten sich von den Tieren fast nicht mehr trennen.

Auch das Drumherum stimmte. Die Kleintierzüchter servierten zum Mittagstisch unter anderem Hasenbraten und ein großes Kuchenbüfett am Nachmittag, von dem kein Stück Kuchen übrig blieb. Bei einer Tombola gab es Preise zu gewinnen. Sie wurde den ganzen Sonntag über angenommen. Ein besonderer Gag war in diesem Jahr der Schätzpreis. Hierbei ging es einmal nicht um ein Tier, sondern um das Erraten des Gewichts von fünf Kartoffeln, die 1052 Gramm auf die Waage brachten. Um es vorwegzunehmen – die spätere Gewinnerin Brigitte Heinck schätzte das Gewicht auf ein Gramm genau, nämlich auf 1051 Gramm.

Rebhühner und Fasane

Mit 224 Tieren und vier Volieren, unterteilt in die Kategorien Kaninchen (119), Tauben (50), Wassergeflügel (20), Geflügel (20), Volieren mit Enten, Rebhühnern und Fasanen (4) sowie elf Spielhasen, war diese Lokalschau sehr hochwertig bestückt.

Kurt Schneider und Jürgen Hahn begrüßten mit Stolz und großer Freude über die gelungene Veranstaltung bei der Siegerehrung am Sonntagabend die Aussteller. Ein besonderer Gruß galt hierbei den zahlreichen Jungzüchtern, die in diesem Jahr ebenfalls ausgestellt haben. Das ist ein deutliches Zeichen für die gute Jugendarbeit des Vereins. 26 Jungzüchter gehören zum Verein. Er hat 94 ordentliche Mitglieder. Der Jugendanteil liegt bei rund 28 Prozent.

Die hohe Qualität der diesjährigen Lokalschau zeigte sich in der großen Anzahl von über 200 Preisen der Kategorien E und eins bis drei, die ausgegeben wurden. Bei den höherwertigen Auszeichnungen konnten ein Landesverbandsehrenpreis (LVE) am Band, drei LVE-Geflügel-Plaketten, vier Kreisverbandsehrenprädikate (KVE) in Form von Münzen, zwei Jugend-LVE für Kaninchen und eine Jugend-LVE für Geflügel verliehen werden. Darüber hinaus wurden an diesem Abend die Vereinsmeister der einzelnen Sparten zusammen mit den Jugendvereinsmeistern geehrt. Der Termin für die nächste Lokalschau steht auch schon. Es ist der 18. November 2019, Zeit genug, in der Tierzucht weiter zu experimentieren.