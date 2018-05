Hobby Kleinode aus der Keller-Schatzkammer

Fichtenberg / Brigitte Hofmann

Peter Löschke steht in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne an der Drechselbank. Der Fichtenberger zeigt nun seine Arbeiten im RUNDSCHAU-Fenster.

Im Hobbykeller hat Peter Löschke sein heimliches Reich. Hier unten verbergen sich wahre Schätze: Wunderschön gemaserte Schalen, kunstvolle Dosen, niedliche Schmuckkästchen oder auch Gebrauchsgegenstände wie Schlüsselanhänger oder Salz- und Pfefferstreuer.

Drechseln ist seit mehr als einem Dutzend Jahren die große Leidenschaft des Fichtenbergers, und inzwischen hat er auch seine Schwester Cornelia angesteckt. Allerdings drechselt die nicht, sondern zaubert mit der Laubsäge kleine Kunstwerke wie beispielsweise einen Schwarm fliegender Vögel.

Holzlager füllt zwei Räume

Alle zwei Jahre wandern die Exponate der Löschkes zur Kunst- und Hobbyausstellung in die Fichtenberger Gemeindehalle. Im Oktober wird es wieder soweit sein. In den kommenden Wochen schmücken sie das RUNDSCHAU-Fenster im Verlagsgebäude in der Grabenstraße.

Bandsäge, Spindelschleifer, Ständer-Bohrmaschine – jede Menge Maschinen finden sich in Peter Löschkes Keller. Als er vor etwa 15 Jahren an eine Drechselbank aus einer Haushaltsauflösung kam, lief die zunächst Gefahr, in der Ecke zu stehen. Doch schon bald entdeckte der neue Besitzer, dass sie zu Besserem taugt. Vor allem findet er es prima, dass er mit ihr praktisch arbeiten und am Ende etwas Fertiges in den Händen halten kann. Ganz im Gegensatz zu seiner beruflichen Tätigkeit als Chemisch-Technischer Assistent, wo man Ergebnisse unter Umständen erst Jahre später sieht. Beim Drechseln findet er den Ausgleich, kann sich entspannen.

Das Holzlager in den beiden Kellerräumen ist riesig. Ahorn, Buche, Birke, Kastanie, Zebrano, Teak und andere exotische Hölzer in Stämmen, Platten oder Kandeln soweit das Auge reicht. Umfangreich ist auch die Sammlung an Eisen aller Größen und Stärken.

Manchmal findet Peter Löschke Anregungen in einschlägigen Zeitschriften, Manches entsteht im Kopf. Den letzten Schliff bekommen seine Objekte mit einem aufgetragenen Mix aus Lein- und Tungöl. Seine Freude am Werkstoff hatte er bereits im Werk­unterricht bei Uwe Kronmüller an der Fichtenberger Schule entdeckt. Daran erinnert er sich heute noch begeistert. Drechseln ist aber nicht sein einziges Hobby. Er ist ebenso leidenschaftlicher Modellbauer und Bogenschütze.