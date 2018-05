Geselligkeit Kleine Rast auf der Tour von Münster nach Eutendorf

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Mit Musik aus der Dose zieht die „Saufgruppe“ am 1. Mai von Münster nach Eutendorf. Ihre Gitarren haben sie diesmal daheim gelassen, aber sie singen fröhlich mit. Die jungen Leute aus Münster und anderen Stadtteilen Gaildorfs haben für ihre Maitour ein Behältnis aus Holz für Getränke samt Theke gezimmert und als Anhänger an ein Fahrrad gehängt. Sie laufen von Münster nach Eutendorf und legen vor dem Carty in Gaildorf ihre erste Rast ein, ehe sie weiter wandern. Die „Saufgruppe“ ist nicht nur am 1. Mai unterwegs. Die jungen Leute machen regelmäßig Skiausfahrten, fahren im Sommer zum Zelten an den Brombachsee und machen zusammen Urlaub in der Tschechei. Fotos von den Maihocketsen auf Seite 11.