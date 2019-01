Gemeinnutz Kleine Ideen mit großer Wirkung

swp

Seit ihrer Gründung vor 17 Jahren unterstützt die Rems-Murr-Stiftung gemeinnützige Vorhaben mit innovativem Charakter im Landkreis. In diesem Jahr fließen dafür rund 29 000 Euro.

Ziel der Stiftung ist es, relevante und konkrete Herausforderungen in sozialen, kulturellen, ökologischen oder ökonomischen Bereichen des Kreises durch innovative Ideen zu meistern. „Die Vielfalt der geförderten Projekte zeigt, was aus den Ideen Einzelner für die Kreisgemeinschaft entstehen kann“, so Landrat und Stiftungsvorstand Dr. Richard Sigel. Man bitte bürgerschaftlich engagierte Gruppen, Vereine, Verbände oder Selbsthilfegruppen ausdrücklich darum, sich zu bewerben.

Die Klimaschutzstelle des Landratsamtes erhält in diesem Jahr rund 5400 Euro für die Einführung eines Mehrwegbecher-­Pfandsystems mit Rems-Murr-Kreis-Design. Mit dem Kaffe-to-go-Becher soll dem hohen Ressourcenverbrauch entgegen-

gewirkt werden. Die Mehrwegbecher sind ein Baustein des Klimaschutzprogramms des Landkreises.

Die Initiative Sicherer Landkreis erhält für die Erstellung eines Handlungsleitfadens zum Projekt Kita 2020 einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro. Die Erkenntnisse, die während eines fünfjährigen Projektes gewonnen wurden, stehen dadurch kostenlos zur Verfügung. Weitere Kita-Teams können das erfolgreiche Projekt zur frühkindlichen Gewaltprävention selbstständig implementieren und fortführen. Dr. Marion Daun und Prof. Markus Schaich von der Rems-Murr-Klinik Winnenden gGmbH erhalten für ihr Projekt „Wohnliche Gestaltung der Palliativstation der Rems-Murr-Klinik Winnenden“ 3000 Euro Zuschuss. Die Ausgestaltung der Station soll die Bedürfnisse der schwerst kranken Patientinnen und Patienten besser berücksichtigen.

Weitere Zuschüsse erhalten unter anderem die Naturfreunde Ortsgruppe Weinstadt für die Beschaffung einer medientechnischen Ausstattung im Naturfreundehaus in Strümpfelbach sowie das Bandhaus Theater Backnang für die Durchführung der Schultheatertage „Alles nur Theater?!“. Auch die Organisation von Lesungen des Buches „Die geheimen Tagebücher der Anna Haag. Eine Feministin im Nationalsozialismus“ wird mit einem Zuschuss gefördert. Der Fachbereich Ausbildungsleitung des Landratsamts erhält einen Zuschuss für das zweite Projektjahr „Azubi-Abroad“. Das Projekt ermöglicht Auszubildenden des Landratsamts, über die Ausbildung hinaus weitere Sozialkompetenzen im Ausland zu erlangen.