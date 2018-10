Konzert Klassische Leichtigkeit verbreitet

Ralf Snurawa

Wir haben uns diesmal mehr an die klassische Literatur gewagt“, bemerkte Jochen Narciß-Sing, nachdem ihn vor der Zugabe Dirigent Benjamin Lack um einige Worte zum Auftritt des Haller Sinfonieorchesters gebeten hatte. Vor etwa 500 Konzertbesuchern in der Gaildorfer Limpurghalle hatten sich die Musiker am Mittwochabend Werken von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert angenommen.

Schuberts sechste Sinfonie in C-Dur erwies sich einmal mehr als die Komposition eines 20-Jährigen, der nicht nur gut die Werke anderer studiert hatte, sondern auch schon seinen eigenen Stil umzusetzen verstand. Vielleicht atmet sie deshalb so viel Leichtigkeit, weil Schubert den Holzbläsern eine so herausragende Rolle zugewiesen hat.

Sanftes Melodieren

Das betraf nach der harmonisch kurz schweifenden Einleitung schon das ein wenig an Joseph Haydn zurückerinnernde Hauptthema, das zunächst nur von Flöten, Oboen und Klarinetten vorgetragen wurde, aber ebenso das spielerisch wirkende Seitenthema – beides von den Musikern des Haller Sinfonieorchesters espritvoll wie energiegeladen umgesetzt.

Dem liedhaft langsamen Satz entlockten sie arienhafte Töne, die ein wenig nach dem Belcanto der damaligen Zeit klangen – wohl eine Schubertsche Anlehnung an Klänge Gioachino Rossinis. Der weitere Umgang mit der Melodie erschien jedoch eher im Stil Haydns. Während Benjamin Lack auf sanftes Melodieren geachtet hatte, gelang ihm zu den nervösen Triolen des Mittelteils wunderbar das Aufbrechen der klassischen Geschlossenheit.

Hervorragend abgestimmte schnelle Wechsel bestimmten das an Beethoven erinnernde Motivspiel im Scherzo. Ganz Schubert war die harmonische Rückung von C-Dur nach E-Dur zum Trioteil, den tänzelnde Violinfiguren, Holzbläserseligkeit und das starke Hervorheben von Betonungen charakterisieren.

Noch mehr Italianità verbirgt sich im finalen Satz, der fast ein wenig schalkhaft heiter beginnt. Das loteten die Musiker genussvoll aus, um dann die hervorbrechende Fanfare umso effektvoller in Szene zu setzen. In italienische Opern aus Schuberts Zeit versetzende Melodik kosteten die Musiker genussvoll aus.

Einen starken Kontrast hatte Benjamin Lack zu Beginn des Konzerts mit Beethovens Ouvertüre zu Heinrich Joseph von Collins Drama „Coriolan“ gesetzt. Kraftvoll betontes Spiel wurde flehend gesanglichem gegenübergestellt. Stets durchzog die Unruhe von Achtelnotenbewegungen das Werk. Die Musiker des Schwäbisch Haller Sinfonieorchesters sorgten mit ihrem einem klar durchhörbaren Klang verpflichteten Spiel dafür, dass sie stets zu vernehmen waren.

Jón Vielhaber spielt solo

Zu Haydns Trompetenkonzert erwiesen sich die Musiker wiederum als wunderbare Begleiter des Solisten Jón Vielhaber. Der Trompeter – Jungstudent bei Professor Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule – meisterte seinen Solopart mit begeisternder Selbstverständlichkeit.

Eine klare, gerade Tongebung bestimmte sein Spiel. Große Intervallsprünge gab er ebenso gekonnt wieder wie chromatische und gesanglich weich zu spielende Tonfolgen. Die Solokadenz nutzte er weniger für virtuose Eskapaden als mehr für das Ausleuchten der Motive und nachdenkliches Innehalten.

Sanfte Gesanglichkeit war im langsamen Mittelsatz zu vernehmen. Schön wurden Moll-Schattierungen oder Vorhaltswendungen herausgestellt. Geradezu sprechend im Tonfall, mit großer Spiellust und wiederum wundervoll mit dem Orchester harmonierend, erlebte man Jón Vielhaber im Schlusssatz. Dafür, wie auch für das Orchester, gab es Bravorufe des begeisterten Publikums.

Info Das Konzert wird mit gleichem Programm zweimal in Schwäbisch Hall wiederholt: morgen, Samstag, ab 17 Uhr und übermorgen, Sonntag, ab 18 Uhr. Beide Konzerte finden in der Kulturscheune der Waldorfschule statt, der Eintritt ist frei.