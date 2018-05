Konferenz Kirchenmusik mit hohen Stellenwert

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Der Erdbeer- und der Rhabarberkuchen mussten warten. Zuerst galt es, die von Mirjam Scheider aufgelisteten Punkte abzuarbeiten. Seit einem Jahr ist sie als Bezirkskantorin im Evangelischen Kirchenbezirk Gaildorf tätig. Um alle Kirchenmusikerinnen und -musiker auf den aktuellen Stand zu bringen und besser zu vernetzen, hatte sie zur Kirchenmusik-Bezirkskonferenz in den Nebenraum der Stadtkirche eingeladen. Hintergrund war, sich kennenzulernen, wahrzunehmen, auszutauschen und sich auch gegenseitig zu bestärken. Die anwesenden Organistinnen fanden die Idee sehr gut, zumal auch die Mesner und Posaunenbläser für ihre Bereiche solche Treffen ansetzen. Sie regten an, eine Liste rauszugeben, damit man sich im Verhinderungsfall um Ersatz bemühen könne. Mirjam Scheider bot an, in solchen Fällen gern die Vermittlung zu übernehmen.

Dekan Uwe Altenmüller, der zwischen den nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und -musikern aus Gschwend, Sulzbach-Laufen, Oberrot, Obersontheim oder Michelbach Platz genommen hatte, brachte seine Freude über dieses Treffen zum Ausdruck. In einer kurzen Andacht zog er ein Lied von Wincent Weiss heran, um die Kraft der Musik herauszustellen. Musik, die Emotionen, Gefühle, Liebe transportiert, aber auch Kummer und Leid ausdrückt, gehört zum Leben von Mirjam Scheider. Sie hatte an der Musikhochschule in Stuttgart studiert, war viele Jahre nebenberuflich Organistin und Chorleiterin und sang selbst in verschiedenen Chören. Zusätzlich zu ihren Aufgaben in jedem Monat ein kirchenmusikalisches Angebot in Gaildorf, hat sie sich auf die Fahne geschrieben. „Gott sei Dank, dass wir sie haben“, fasste Dekan Altenmüller seine Bewunderung für ihren Einsatz in Worte.

Dass im vergangenen Jahr etliche Aktionen gelaufen sind, zeigte der Rückblick der umtriebigen Bezirkskantorin. Und das soll in diesem Jahr nicht anders sein. Im Mai beispielsweise gibt ein Ensemble aus Berlin ein Konzert, im Juli spielen ihre Orgelschüler vor und im Oktober laufen die Konzerte zum Jubiläum 50 Jahre Graf-Pückler-Heim. Weil ein neues Gesangbuch in Bearbeitung ist, das in der zweiten Hälfte des Jahres erscheint, durfte die Runde auch gleich ein paar Lieder daraus einstudieren. Außerdem hatte Mirjam Scheider jede Menge Fortbildungsmaterial ausgelegt und stellte auch das eine oder andere Buch vor. Bereits gut versorgt mit geistiger Nahrung, durften sich die Konferenzteilnehmer in der Pause dann auch endlich über die leckeren Kuchen hermachen.