Geplant war ein Konzert auf der Remspark-Bühne. Dann wurden zwei daraus: Arabische Musik stieß beim Festival Europäische Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd auf viel Interesse. „Gott und die Welt“ lautet das diesjährige Festival-Motto. Der Syrer Mohamad Fityan (Flöte) beleuchtete zusammen mit dem aus Jordanien stammenden Salah Eddin Maraqa (Kanun, eine Art Zither, also ein Zupfinstrument) sowie dem in Freiburg lebenden Perkussionisten Kon...