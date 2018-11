Konzert Kirchenklang und große Oper

Sulzbach-Laufen / Margrit Honeker

Der Posaunenchor Sulzbach-Laufen präsentiert sich mit Gästen. In der Schlosskirche Schloss Schmiedelfeld erklingt mitreißende Musik aller Epochen.

Mit dem Titel „Fanfare Esprit“ von Douglas Court eröffnete der Posaunenchor Sulzbach-Laufen am Samstagabend sein Konzert in der Schlosskirche. Kraftvoll füllte der Chor den Raum, dessen schöne Akustik zeigte, wie vielfältig Blasmusik sein kann.

Im ersten Teil des Programms wurde das Publikum durch 400 Jahre Kirchenmusik geleitet – von Dietrich Buxtehude, noch während des 30-jährigen Kriegs geboren, mit dem Stück „Alles was ihr tut“ über „ Sollt ich meinen Gott nicht loben“ von Sigfrid Karg-Elert und „Vertraut den neuen Wegen“, einem Satz von Michael Schütz, bis zum Satz von Friedrich Veil „Wir glauben Gott im höchsten Thron“.

Das Männerquintett Sulzbach-Laufen unter der Leitung von Tobias Nübel, das krankheitsbedingt als Quartett auftrat, ließ dazwischen das Lied der Berge „La Montanara“ hören und zeigte gekonnt, dass die Schlosskirche auch der menschlichen Stimme einen wunderbaren raumfüllenden Klang geben kann.

Verdiente Musiker geehrt

Vor der Pause ehrte der Bezirksposaunenwart Karl Diemer noch Jubilare aus dem Chor. Spitzenreiter sind Reinhard Deimel, Helmut Eherler, Walter Friederich und Uwe Köngeter, die seit 40 Jahren ununterbrochen im Posaunenchor spielen. Aber auch die 25 Jahre, die Beate Hägele schon mitspielt, zeigen, dass das, was das Publikum beim Zuhören spürt, stimmt: Musizieren im Posaunenchor macht Spaß und begeistert. Es fehlt auch nicht an Nachwuchs im Posaunenchor, Josia Eherler spielt seit seinem 7. und Rebecca Eherler seit ihrem 8. Lebensjahr mit und beide sind im Stammchor voll integriert.

Nach der Pause wurde die Musik weltlicher, aber nicht weniger anspruchsvoll. So ließ der Chor die Moldau von Friedrich Smetana in einer Bearbeitung von Hans-Ulrich Nonnenmann ihren Lauf durch die Schlosskirche nehmen. Das Publikum wurde über Stromschnellen an einer Bauernhochzeit vorbei geführt. Im Anschluss gab es große Oper: Die Ouvertüre aus Nabucco von Giuseppe Verdi, ebenfalls in der Bearbeitung von Hans-Ulrich Nonnenmann.

Das Männerquintett Sulzbach-Laufen leitete mit „The Rose“ von Amanda McBroom in einer Bearbeitung von Tobias Nübel über zu einer noch einmal ganz anderen Musik. Der Posaunenchor lockte nach dem Spiritual „The Lame Man“ zu einer heißen Nacht im Süden Amerikas, in der der Pianist Deckung hinter seinem Klavier suchen muss, zur Dixieland Music und zu „Black Bottom Stomp“, einem Stück, das nicht nur die Musiker selbst fast nicht mehr auf ihren Plätzen hielt.

Das Programm schloss inspiriert von irischer Musik mit dem Stück „You raise me up“ von Rolf Lovland. Allerdings endete damit keinesfalls der Abend. Zugaben waren fällig. Mit „Wade in the water“ und dem mitreißenden Walzer Nr.2 von Schostakowitsch verabschiedete der Chor das Publikum und das Männerquintett rundete den Abend mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ perfekt ab.

Der Posaunenchor Sulzbach-Laufen hat allen Zuhörern viel Spielfreude vermittelt und gezeigt, welches Spektrum gute Blasmusik abdecken kann: Zum Lob Gottes und den Menschen zur Freude.