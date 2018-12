Geselligkeit Kinder tanzen sich ins Herz des  Publikums

Next

Jungs und Mädchen des Kindergartens Großaltdorf bei ihrem Auftritt bei der Adventsfeier in der Hohbühlhalle. © Foto: Tanja Sauerteig

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Viele Gäste folgen der ersten Einladung zum Adventsnachmittag in die Eutendorfer Hohbühlhalle.

Die Stadt Gaildorf, die Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft und die Kirchengemeinde Eutendorf/Ottendorf haben die Feier am Sonntagnachmittag veranstaltet. Das Shuttelbusangebot ermöglichte es Senioren aus Klein-, Großaltdorf, Eutendorf, Spöck, Hägenau, Winzenweiler und Ottendorf, den ruhigen besinnlichen Adventssonntag in netter Runde in der Hohbühlhalle genießen zu können. Die Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft begrüßte die Gäste musikalisch mit dem Lied „Willkommen hier und heute“.

„Da der Vereinsraum in Großaltdorf nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es in diesem Jahr diese Premiere“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Jäckel bei seiner Begrüßung. Die Kindergartenkinder des Großaltdorfer Kindergartens überraschten ihre Zuhörer und Zuhörerinnen mit Weihnachtsliedern wie „Stern über Bethlehem“ und „Alle Jahre wieder“. Dem aber noch nicht genug: Die kleinen Akteure setzten einen Kerzen-Tanz nach und tanzten sich in die Herzen der Gäste.

Bei Kaffee, Kuchen, Brezeln und Getränken erlebten die Gäste einen unterhaltsamen Nachmittag. Bürgermeister Frank Zimmermann gab einen Rück- und Ausblick über die Entwicklung der Stadt Gaildorf. Pfarrerin Annegret Maurer las passend zur vorweihnachtlichen Zeit ein Gedicht vor. Und was wäre eine Adventsfeier, wenn nicht auch noch zusammen gesungen wird. Zum Abschluss trug der Kirchenchor Eutendorf unter Leitung seines Dirigenten Manfred Probst Lieder vor.