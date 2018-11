Lesen Kinder gestalten ihr eigenes Bilderbuch

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Die Frederick-Woche ist mittlerweile fester Bestandteil im Terminplan der Schulen und doch niemals etwas Gewöhnliches, denn jedes Jahr aufs Neue ist es spannend, den Reiz der Bücher und des Lesens neu zu entdecken. In diesem Jahr fand die Frederick-Woche vor den Herbstferien statt. Aktiv an der Aktion hat sich die Bühläcker-Grundschule Unterrot um Martina Dreher mit Kollegium und den Kindern der Klassen eins bis vier daran beteiligt. So wurden jede Menge Aktionen rund ums Thema Bücher und Lesen angeboten. Für die Leseanfänger der Klasse eins gab es in Kooperation mit der Buchhandlung Schagemann und der Stadtbücherei Gaildorf eine Lesetüte mit Broschüren und einem Gutschein. Bei den Lesestartern soll ja der Spaß am Lesen geweckt werden und hier tat Bürgermeister Frank Zimmermann sein Übriges dazu. So besuchte er die ABC-Schützen, um ihnen vorzulesen. Zur Auswahl standen Bücher aus einer Lesekiste rund ums Thema Herbst. Die Klasse zwei durfte ebenfalls einer Lesung von Bürgermeister Zimmermann lauschen. Überdies nahmen sie noch die Stadtbücherei genau unter die Lupe, denn dort gibt es schließlich für jeden etwas zu entdecken. Eine Bilderbuchvorstellung sowie das Gestalten eines eigenen Bilderbuches – mittels einer Hauptfigur, einem Kartoffelmännchen – rundeten die Frederick-Woche ab.

Die Klassen drei und vier erhielten ebenfalls Besuch zur „Vorlesestunde“. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Niemann las ihnen Geschichten vor, die zur Jahreszeit passten. Auch hier wurden die Schüler und Schülerinnen kreativ und gestalteten das Bilderbuch „Frederick“.

Flohmarkt und Wettbewerb

Dem aber nicht genug. Die ­Frederick-Woche wurde durch einen schulinternen Bücherflohmarkt und einen Lesewettbewerb der Klassen zwei bis vier abgerundet. Im Rahmen dieses Lesewettbewerbs wurden nun die jeweiligen Klassensieger ermittelt. Ihnen winkten selbstverständlich auch Preise, welche im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit allen Kindern übergeben wurden. Gewonnen haben Merle (Klasse zwei), in Klasse drei siegte Jennifer und Klassensieger der Stufe vier wurde Arda. Damit endete eine ­spannende Woche, auf die sich alle Schüler wieder im nächsten Schuljahr freuen.