Vereine Keine Probleme bei den Wahlen

Ottendorf / Hans Buchhofer

Der Förderverein des FC Ottendorf hat bei der Jahreshauptversammlung im „Lamm“ in Ottendorf die Tagesordnung zügig abgearbeitet. Der Vorsitzende Erich Krupp erinnerte an die Aktivitäten des zu Ende gehenden Jahres. Die Oldie Night war ein voller Erfolg und wird 2019 fortgesetzt. Die Einnahmen dieser Veranstaltung seien ein wichtiger Bestandteil der Vereinskasse. Der Förderverein stemmt die Oldie Night ohne fremde Mithilfe und das soll so beibehalten werden. Eine zusätzliche Veranstaltung könne der Verein nicht schultern, da es zu viele Überschneidungen gebe.

Beim Bau des Clubhauses geht es voran. Die Bodenplatte ist betoniert und das Holz für den Bau sei bestellt. Ob noch vor Weihnachten oder bis Ende Januar aufgerichtet werden kann, sei unerheblich. Der Förderverein ist bei diesem Bauwerk beteiligt. Kassenwart Markus Wirth listete die Ein- und Ausgaben genau auf und berichtete von einem geringen Minus, bedingt durch eine Steuernachzahlung. Dennoch stehe der Förderverein auf einer gesunden finanziellen Basis. Karl Munz bestätigte dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Wahlen zügig abgewickelt

Die Neuwahlen liefen zügig ab. Die Hälfte der Führungsmannschaft musste neu gewählt werden, und alle vier stellten sich für zwei Jahre wieder zur Wahl. Gewählt wurden: Erich Krupp (Vorsitzender), Steffen Tippelt, Andreas Bölz (Beisitzer) und Markus Wirth (Kassierer). Unter Punkt Verschiedenes diskutierten die Mitglieder über die Oldie Night und über die Beteiligung beim Hüttenzauber am nächsten Samstag.