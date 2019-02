Finanzen Keine neuen Schulden

Sulzbach-Laufen / Rainer Kollmer

Der Haushaltsplan der Gemeinde Sulzbach-Laufen ist unter Dach und Fach. Der Finanzhaushalt umfasst insgesamt rund 1,92 Millionen Euro, wobei der Finanzierungsmittelbedarf mit 1,67 Millionen Euro veranschlagt ist. Damit ist der Haushalt zwar nicht ausgeglichen, wie Bürgermeister Markus Bock einräumte. Durch die guten Ergebnisse in den Vorjahren sei es jedoch möglich gewesen, den nötigen Ausgleich herzustellen und keine neuen Kredite vorzusehen. Das Maßnahmenpaket für das laufende Jahr konzentriert sich im Wesentlichen auf den Wasserleitungsbau einschließlich der Vorplanungen für das Oberflächenwasserbecken und den zweiten Bauabschnitt für die Sanierung der Stephan-­Keck-Halle.

Mehrkosten beim Personal

Aus dem Kreis der Gemeinderäte wurden die bis 2022 prognostizierten erhöhten Personalaufwendungen von 600 000 Euro angesprochen. Diese ergeben sich nach Aussage von Kämmerin Natascha Beißwenger und Markus Bock vor allem durch die zu erwartenden Mehrkosten im Personalbereich der Kindergärten.

Die verpflichtende Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) brachte es mit sich, dass die Zahlen des Haushalts von 2018 nicht zum Vergleich herangezogen werden konnten. Dies wurde vom Gemeinderat ausdrücklich bemängelt. Es wurde vorgeschlagen, sich im Herbst bei einem Klausurtag mit dem Systemwechsel näher zu beschäftigen und in das umfangreiche Zahlenwerk einzuarbeiten. In der Sitzung wurde auch die aktuell ­anstehende Erneuerung der Wasserleitung in der Eisbachstraße diskutiert. Bürgermeister Bock erläuterte dem Gremium die Möglichkeit, bei der Verlegung der Leitungen vorsorglich auch Breitbandleerrohre zu installieren. Eine abschließende Voll-Asphaltierung des gesamten Straßenbelags sei nicht möglich. Die Leitungen würden im Straßenbereich und nicht unter dem Gehweg verlegt.

Für die Sanierung der Stephan-­Keck-Halle wurde das Gewerk Elektrotechnik mit 136 700 Euro vorgestellt. Darin sei für Krisenfälle auch eine Notstromanlage enthalten. Für den Bauhof war die Ersatzbeschaffung eines Kippers mit einem Kostenaufwand von etwa 13 000 Euro im Gespräch. Außerdem wurde für den Friedhof in Laufen ein Sargkühlgerät für knapp 9000 Euro thematisiert. Der Gemeinderat stimmte den drei Vergabepositionen einstimmig zu.

Die Auflistung aller im vergangenen Jahr in der Gemeinde eingegangenen Spenden umfasste die Summe von 147 081 Euro. Die Beträge sind teilweise zweckgebunden und wurden der Feuerwehr, den Kindergärten, der Schule und für das Friedhofsgebäude in Laufen zur Verfügung gestellt.