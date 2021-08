Am Anfang stand nur eine eher weniger bedeutsame Frage in der Sitzung des Ottendorfer Bezirksbeirats: Werner Hoffmann wollte wissen, wie es mit der Instandhaltung der Entwässerungsgräben entlang der Feldwege aussehe. Doch schnell wurde klar, dass hinter dieser Frage gerade für den Bereich Ottendorf doch eine Menge an Brisanz steckt. Größere Abschnitte des Feldwegenetzes auf dieser Markung befinden sich nicht im öffentlichen Eigentum, sonder...