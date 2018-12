Untergröningen Karamellduft liegt in der Luft

Karamellduft liegt in der Luft

Untergröningen / Wolfgang Fath

Die Untergröninger Lammbrauerei hat Einsatzkräfte von vier Feuerwehren zum Brauen ihres vierten Saisonbieres eingeladen, dem Basaltbier. In sechs Wochen kommt es in den Ausschank.

Im Jahre 2016 hat die Lammbrauerei Untergröningen anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Reinheitsgebotes für Bier vier Saisonbiere kreiert. Mit dem Urkorn, dem Summer Pale Ale, dem Grünhopf und dem Basalt-Bier gelangen Braumeister Andreas Kunz gleich vier Volltreffer. Am Freitag wurde nun zum Saisonabschluss das Basalt-Bier angesetzt.

Spektakulär war es schon im Vorfeld im Hof der Lammbrauerei. Dort standen vier präparierte große Eisenfässer, die Walter Maier ununterbrochen mit Buchenholz anschürte. Darüber hingen vier Eisenkörbe, in welchen insgesamt rund 250 Kilogramm Basaltsteine aus der Eifel auf eine Temperatur von knapp 500 Grad Celsius erhitzt wurden. Die Zahl vier, so erklärt Brauereichef Andreas Kunz zwischendurch, stehe heute im Vordergrund. Vier Grundzutaten habe das Reinheitsgebot für das Bierbrauen vorgegeben: Hefe, Hopfen, Malz und Wasser. Vier Feuerwehren hat er zum Mithelfen eingeladen. In diesem Jahre waren es die Feuerwehren aus Backnang, Backnang-Schöntal sowie aus Ober- und Untergröningen.

Acht Stunden geköchelt

Bereits am Vormittag hat sein Brauer und Bierdesigner Jens Fröhlich den Sudkessel befüllt, berichtet Andreas Kunz. Dabei hat dieser ein spezielles dunkles Malz sowie Karamellmalz hinzugefügt. Rund acht Stunden müsse der angesetzte Sud kochen, zwischendurch käme noch der Hopfen hinzu.

Spannend wurde es dann abends kurz vor 19 Uhr. Die Basaltsteine hatten nun die richtige Temperatur und der Kochprozess war abgeschlossen. Die Helfer der vier eingeladenen Feuerwehren trugen die Körbe mit den glühend heißen Basaltsteinen ins Sudhaus, wo diese langsam in den Sudkessel eingetaucht wurden. Es stieg kurz Dampf auf und es verbreitete sich sofort ein besonders würziger süßlicher Duft im Sudhaus. Die große Hitze der fast 500 Grad heißen Basaltsteine sorgte nochmals für ein Aufwallen des Biersudes, unter Zischen und Brodeln karamellisierte der in der Stammwürze enthaltene Malzzucker und verschaffte den rund 3000 Litern Sud eine bernsteingelbe Farbe.

Das neu gebraute malzbetonte Winterbier, das Basalt-Bier, soll, so Andreas Kunz, nach knapp sechs Wochen Lagerzeit dann Ende Januar 2019 als Fass- oder Flaschenbier erhältlich sein.

