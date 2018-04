Wirtschaft Kaiga wird Gaildorf verlassen

Die Kaiga-Ausstellungsräume in der Gartenstraße 57 sind beinahe komplett geräumt. Geschäftsführer Stefan Hopp, Firmenchef Georg Hopp uns Schreiner Uwe Ragwitz legen letzte Hand an (von links). © Foto: Brigitte Hofmann

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Seit Tagen sind Georg und Stefan Hopp samt ihren Schreinern und Monteuren dabei, das Gebäude des Gaildorfer Küchenstudios Kaiga zu räumen. Die 20 Ausstellungsküchen sind ausgebaut und so gut wie alle verkauft. Ab Mitte nächster Woche ist die Lindenstraße 9-15 in Fornsbach die neue Anschrift des Gaildorfer Traditionsunternehmens.

Die nächste Generation

Damit geht eine sieben Jahrzehnte währende Ära zu Ende. Vor zwölf Jahren hatte Georg Hopp, Inhaber der Firma Küche & Design in Backnang, das Küchenstudio von Hans-Peter Kaiser übernommen. Der Mietvertrag für die Räume läuft Ende des Monats aus. Das gab für Familie Hopp den Ausschlag, ihre Zukunft zu überdenken, zumal mit Stefan Hopp bereits die nächste Generation mit im Boot sitzt.

Das Ergebnis war, dass man sich künftig auf Fornsbach und Backnang konzentrieren will. Im Gewerbegebiet Kuchengrund entsteht ein Neubau mit rund 1400 Quadratmetern Fläche, der beide Backnanger Standorte zusammenführt. Die Eventlocation „Kochwerk“ zieht mit 250 Quadratmetern in neue Räume um. Die Eröffnung ist auf Herbst terminiert. Bis Ende der Woche wollen nun Georg Hopp und seine Leute in Gaildorf fertig und ab Donnerstag, 3. Mai, in Fornsbach startklar sein. Seit vielen Jahren betreuen sie dort schon die Werksausstellung des Küchenherstellers Nolff. Küche & Design Kaiga tritt dort künftig als Vertriebsfirma auf.

Georg Hopp ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil ist. Er bezeichnet Nolff als kleinen, aber feinen Hersteller von außergewöhnlichen und hochwertigen Küchen und Badmöbeln, sozusagen als Manufaktur, die auch auf Maß fertigt und damit ein bestimmtes Segment füllt. Im hart umkämpften Küchenmarkt will man auf diese Weise mit kompetenter Beratung und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Somit geht Nolff in den Direktvertrieb, was andere Hersteller nicht machen. Georg Hopp hat sich zum Ziel gesetzt, die schwäbische Firma nach vorne zu bringen und sie stärker im Markt zu platzieren. Mit Geschäftsführer Dirk Nolff verbindet ihn ein sehr gutes Verhältnis.

Küche & Design Kaiga nimmt das gesamte Personal mit nach Fornsbach. Mit einer Hausmesse am 16. und 17. Juni will man sich der Öffentlichkeit präsentieren. Bis dahin wird die gesamte Ausstellung erweitert und modernisiert. 500 Quadratmeter Fläche stehen dafür zur Verfügung. „Die Ausstellungsküchen von Nolff werden mit modernsten Elektrogeräten ausgestattet“, verspricht Georg Hopp.

Nur noch zwei Standorte

Für Lieferung und Montage steht seine Mannschaft bereit, die in der Lage sei, auch die ausgefallensten Kundenwünsche in Schreinerqualität zu erfüllen. Mit der Konzentration auf die beiden Standorte Backnang und Fornsbach glaubt Georg Hopp, die Weichen zukunftsorientiert gestellt zu haben.

In Gaildorf steht nun eine weitere Gewerbeimmobilie leer. Welche Pläne Hans-Peter Kaiser damit verfolgt, ist bislang nicht bekannt.