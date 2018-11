Geschichte Käppele

Gschwend / Wolfgang Pfister

Etwas versteckt hinter dem Gasthaus Löwen in Mittelbronn steht eine kleine katholische Kapelle. Sie ist nur ein paar Quadratmeter groß und wird von den Einheimischen „Käppele“ genannt. Über der hölzernen Eingangstüre zur Kapelle steht die Jahreszahl 1811. Unklar ist, ob es sich um das Baujahr handelt oder ob die Zahl für eine Renovierung oder Erweiterung einer früheren Kapelle steht.

Richard Schneider wohnt seit 1963 in Gschwend, stammt aus Mittelbronn und hat eine ganz besondere Beziehung zu der Andachtsstätte. Der Bau der Kapelle kam durch private Spender zustande, deren Namenskürzel über dem Eingang unter der Jahreszahl angebracht wurden. „IOW“ und „BAW“ deuten auf Richard Schneiders Vorfahren hin, IOW auf Josef Winter und BAW auf seine Ehefrau Barbara Winter. In diese Familie heiratete Schneiders Großvater, der aus Bühlerzell stammte, im Jahr 1876 ein.

Um zu verstehen, warum diese Kapelle gebaut wurde und welche Bedeutung sie für Katholiken hatte, muss man etwas zurückschauen. Eschach und Frickenhofen waren schon früh nach Einführung der Reformation evangelisch geworden. In Mittelbronn gab es einst acht katholische Familien, die sich mehrmals in der Woche nach Schlechtbach in die dortige Kirche aufmachten. Der Kirchenweg führte über Brechtenhalden talwärts, dann zwischen Wolfsmühle und Linsenhof hindurch zum Reißenhöfle und weiter nach Schlechtbach.

„Eine Stunde war man von Mittelbronn nach Schlechtbach zu Fuß unterwegs“, berichtet der heute 86-jährige Richard Schneider, der in seiner Kindheit und Jugendzeit den Weg unzählige Male gelaufen ist und das bei Wind und Wetter. „Der Rückweg vom Tal herauf war anstrengender und dauerte entsprechend länger.“ Meist waren 30 bis 40 Personen auf dem Kirchenweg unterwegs.

Die Einweihung der Kapelle war für die Katholiken eine große Erleichterung, da hier Abendandachten oder Betstunden für verstorbene Familienmitglieder abgehalten werden konnten, ohne den beschwerlichen Weg nach Schlechtbach. Sonntagsgottesdienste fanden in Mittelbronn keine statt, die wurden stets in Schlechtbach zelebriert.

Die Kapelle wurde im Jahr 1905 der katholischen Kirchengemeinde Schlechtbach geschenkt, die sich seither für den Erhalt einsetzt. Im 20. Jahrhundert wurden zwei Renovierungen vorgenommen, 1943 und 1979.

Seit einigen Jahren wird die Kapelle immer am 3. Oktober geöffnet. Dann lädt die katholische Kirchengemeinde zu einer Wanderung auf den Spuren der Vorfahren von Schlechtbach nach Mittelbronn ein. Ansonsten liegt die Kapelle im Dornröschenschlaf, der auch an diesem Wochenende nicht unterbrochen wird. Bei „Nachts in Gschwend“ stehen die evangelischen Kirchen in Frickenhofen und Gschwend sowie die katholischen in Schlechtbach und Gschwend im Mittelpunkt.