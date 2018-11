Forstwirtschaft Käfer verursacht immense Schäden

Waldbauern wollen Genossenschaft gründen

Die Forstreform wird auch die Forstbetriebsgemeinschaft Sulzbach-Laufen in ihrer Versammlung am Freitag, 30. November, im Gasthaus Steinäckerle beschäftigen. Aktuell gibt es Planungen für die Gründung einer Genossenschaft, eine sogenannte „Holzverkaufsinitiative Schwäbisch-Fränkischer Wald“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Da künftig der Holzverkauf von Kommunal- und Privatwald komplett vom Staatsforst getrennt sein muss, werde sich hier ein neuer Vermarktungsweg finden müssen. Auch die bestehende Holzverkaufsstelle sei kein zukunftsfähiges Modell, da das Land mittelfristig die Risikoübernahme ablehnt und die aktuell verkauften Holzmengen wohl zu niedrig sind. In den nächsten Wochen und Monaten werden sich vermutlich die Weichen stellen, hofft Bürgermeister Markus Bock.