Gaildorf Kabarettistische Lieder ohne Respekt

Gaildorf / Werner Schmidt

Das Duo „mit ohne“ alias Philipp Lingenfelser und Matthias Berger amüsiert im Gaildorfer Häberlen ein kleines, aber begeisterungsfähiges Publikum.

Aus Gegensätzen eine Kunst erschaffen. Der eine Akteur mit Haaren, der andere ohne. Mit Klavier und Gesang, aber ohne Trompete, Schlagzeug und Gitarre. Der eine aus Baden, der andere aus Württemberg. Als Duo „mit ohne“ treten Philipp Lingenfelser und Matthias Berger auf. Am Samstag begeisterten sie das karge Publikum im Häberlen.

Ihre kabarettistischen Lieder ähneln Couplets – witzig, zweideutig, ironisch, satirisch, schwarzhumorig. Dabei immer gepaart mit der Frage ans Publikum: „Mit oder ohne?“ Mit ohne Freunde fürs Leben? Natürlich mit. Profi-Musiker Philipp Lingenfelser hat Texte und Musik geschrieben und bei diesem speziellen Lied auch Anleihen genommen: „Ein Freuuuuund, ein guter Freuuuund“ aus die „Drei von der Tankstelle“, dem Film aus dem Jahr 1930 mit Heinz Rühmann, Willy Fritsch und Oskar Karlweis. Alles wird musikalisch persifliert. Manches besser, anderes nicht ganz so gelungen, immer aber mit intelligentem Witz. Der Kritiker im Häberlen bekommt zum Beispiel zu hören: „Ich mach’ mein Hobby zum Beruf. Ich werde Meckermeister!“ Nunja.

Bissig auch gegen sich selbst

Allerdings machen sie auch vor sich selbst nicht halt: „Was macht dich als Musiker glücklich?“ fragt Sänger Matthias Berger den am Klavier sitzenden Philipp Lingenfelser. „Geld natürlich!“, antwortet dieser. „Ich dachte Applaus“, erwidert Berger. Und Lingenfelser stellt klar: „Das ist ein altes Vorurteil.“

Die Region und das Publikum wären um eine große Portion beißenden Humor ärmer, wären Lingenfelser und Berger ihren ursprünglichen Wegen gefolgt. Lingenfelser studierte Lehramt, trat aber nie als Lehrer vor die Schüler. Aber er gibt Musikunterricht.

Und Matthias Berger aus Schwäbisch Hall schmiss seinen Job bei der bekannten Bausparkasse, wo er als Ausbilder tätig war. Jetzt befindet er sich offenbar in einer Zwischenphase. Privatier sei er, sagt er in der Pause. Um danach im zweiten Teil musikalisch klarzustellen: „Wir würden nichts vermissen – wären alle so wie wir.“

Auf jeden Fall haben die Jungs Ideen. Zwei kreative Geister, denen der Respekt fehlt vor denen, die ihn sich noch nicht verdient haben, und spöttisch darauf verweisen, wie sich Deutschland in der Weltgemeinschaft gerne sieht: „Wir sind Weltmeister der Herzen, Weltmeister im Handel. Nie wird die Welt vergessen, was es heißt: Made in Germany!“