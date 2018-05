Unternehmen Junginger will Firmensitz nach Gaildorf verlagern

Gaildorf / Richard Färber

Der Holzverarbeiter baut auf dem ehemaligen Rettenmaier-Gelände eine neue Halle und plant Erweiterungen in der Kocherwiese. Auch ein Verwaltungsgebäude ist notwendig.

Vor fünf Jahren hat die Fornsbacher Junginger Naturholz GmbH das zehn Hektar große Rettenmaier-Gelände in Unterrot übernommen. Bisher gilt dieser Standort als Zweigwerk, nun soll Unterrot der neue Firmensitz werden. Junginger baut dort jetzt ein neues Brettschichtholzwerk für gerade Träger, eine weitere Halle ist in Planung. Dringend benötigt wird auch ein Verwaltungsgebäude – derzeit ist die Verwaltung eher provisorisch und beengt in einem Holzgebäude untergebracht.

Das Unternehmen, das von den Brüdern Hans-Martin und Matthias Junginger in vierter Generation geleitet wird, hat außerdem bei der Stadt Gaildorf Interesse an den Erweiterungsflächen im Gewerbegebiet Kocherwiesen angemeldet, die an das Junginger-Werk angrenzen.

Intensiv im Gespräch

Der wirtschaftliche Erfolg der Firma Junginger sei erfreulich, teilt dazu die Stadtverwaltung mit, und man begrüße es außerordentlich, dass sie am Standort expandieren möchte. Derzeit würden deshalb auch intensive Gespräche geführt. Da man noch nicht zur Vertragsreife gelangt sei, könne man mit Rücksicht auf die Vertraulichkeit der Gespräche vorerst aber keine weiteren Informationen herausgeben.

Die Firma wurzelt eigentlich in der Eigenschmiedmühle bei Fornsbach. Sie wurde 1896 von dem Müller Bartholomäus Junginger gegründet, der die Getreidemühle um eine Sägemühle erweiterte. Sein Enkel Heinz Junginger baute das Sägewerk aus; 1970 wurde die Kornmühle dann endgültig geschlossen.

1996, im hundertsten Jahr, übernahmen dann Hans-Martin und Matthias Junginger das Unternehmen und stellten sukzessive von der Sägerei auf die Produktion von Konstruktionsvollholz um. Beide sind gelernte Sägewerker, Hans-Martin Junginger zusätzlich Ingenieur, sein Bruder Matthias Betriebswirt. Und auch die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern.

2013 übernahm Junginger Naturholz das Sägewerk der Firma Rettenmaier in Gaildorf-Unterrot. Die Produktionsflächen wurden damit von bisher sechs auf 16 Hektar fast verdreifacht. „Das war ein Meilenstein“, sagt Matthias Junginger. Man habe erweitern wollen und das Übernahmeangebot habe sich hervorragend mit diesen Plänen gedeckt: Man habe die benötigte Infrastruktur vorgefunden, Hallen, Lagerflächen, Trockenkammern, ein Blockheizkraftwerk, dessen Abwärme für die Trocknung genutzt werden kann – nur die Sägeanlagen wurden abgebaut und durch eigene Produktionsanlagen ersetzt.

Der Schicksalsschlag

Der Wunsch, den Firmensitz vollends nach Gaildorf zu verlagern, ist auch einem „Schicksalsschlag“ geschuldet, der das Unternehmen im August letzten Jahres ereilt hat. Aufgrund eines technischen Defektes brach in einer Produktionshalle in der Eisenschmiedmühle ein Brand aus. Die Halle brannte komplett ab, der Sachschaden ging in die Millionen (wir haben berichtet). Den Produktionsausfall habe man größtenteils über Gaildorf auffangen können, berichtet Hans-Martin Junginger. Das Personal wurde verlagert. In der Eisenschmiedmühle arbeitet derzeit nur noch eine Rumpfmannschaft.

Die Option, die beiden Standorte neu zu definieren und den Firmensitz endgültig über die Schanz zu bringen, habe sich durch diesen Brand ergeben, erklären die beiden Geschäftsführer. Parallel habe man auch die Wiederaufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten an der Eisenschmiedmühle ins Auge gefasst. Am Standort Unterrot aber sind die Potenziale offenkundig größer. Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle: In der Eisenschmiedmühle müsse ein Hochwasserpolder gebaut werden, erklärt Hans-Martin Junginger, und schon allein die Planung koste Zeit, die man nicht habe.

Die Firma Junginger hat aktuell 75 Mitarbeiter und verarbeitet jährlich rund 150 000 Kubikmeter Holz. 60 Prozent des Holzes kaufe man bei Sägern in der Region, der Rest stammt aus dem süddeutschen Raum, zum Teil auch aus Österreich. Es handle sich durchweg um Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft, betont Matthias Junginger. Die Firma ist vor allem auf dem deutschen Markt aktiv, ist aber auch regional gut vernetzt. Ihre Abnehmer sind große Zimmereibetriebe wie Hammer in Fichtenberg, Ingenieurholzbauunternehmen wie Züblin in Gaildorf, Fertighausbauer wie die Firma Weiss in Oberrot und Großhändler wie Hagebau Häsele in Schwäbisch Hall.