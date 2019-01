Wirtschaft Junginger übernimmt Hammer Holzbautechnik

Richard Färber

Seit dem 1. Januar gehört die Fichtenberger Firma Hammer der Vital Holz GmbH. Die hundertprozentige Tochter der Junginger Naturholz GmbH habe sämtliche Geschäftsteile übernommen, teilt Matthias Junginger mit, der gemeinsam mit seinem Bruder Hans-Martin Junginger das Unternehmen leitet. Den Kaufpreis nennt er nicht.

Die Hammer Abbundtechnik GmbH war 1997 von Manfred Hammer gegründet worden, der sich aber nach einem schweren Autounfall im Jahr 2004 aus dem Geschäft zurückziehen musste. Hammer und seine Mitgesellschafterin Birgit Häussermann hatten sich nun zum Verkauf entschlossen.

Thema „aktiv“ angegangen

Das von Michael Bühler geleitete Unternehmen trägt heute den Namen Hammer Holzbautechnik und beschäftigt an den Standorten Fichtenberg und Heideland-­Königshofen in Thüringen insgesamt 60 Mitarbeiter, überwiegend Zimmerer und Zimmerermeister. Daran soll sich auch nichts ändern: Bühler wird alleiniger Hammer-­Geschäftsführer bleiben und das Unternehmen weiterentwickeln.

Für die Firma Junginger, die vor sechs Jahren das Rettenmaier-­Gelände in Unterrot übernommen hat, ist die Übernahme ein notwendiger Schritt. Die Bedeutung von vorgefertigten Holzkonstruktionen, sogenanntem Abbund, nehme zu, sagt Matthias Junginger. Es sei klar gewesen, dass man sich in diese Richtung bewegen müsse. Schließlich habe man beschlossen, das Thema „aktiv anzugehen“.

Junginger errichtet auf dem etwa zehn Hektar großen Gelände in Unterrot derzeit eine neue Produktionshalle für Brettschichtholz. Durch den Hammer-­Zukauf werde es nun möglich, komplette Holzbaulösungen anzubieten, betont Junginger.

Zum Hammer-Portfolio gehören die Konstruktion und die Produktion von Abbund, individuell produzierte Holzelemente und Wintergärten. Junginger beliefert traditionell den Holzfachhandel und kann nun den Massivbau, also Bauunternehmen, Zimmereibetriebe oder auch Holzingenieur­baubetriebe hinzugewinnen. Und Hammer rückt im Gegenzug noch ein Stückchen näher an die Rohstoffquelle Holz, was sich, so Junginger, auf Lieferfähigkeit und -schnelligkeit auswirken werde.

Am Standort der Firma Hammer wird sich nichts ändern, zumindest vorerst nicht. Der Mietvertrag läuft noch bis zum Jahr 2023 mit einer Option auf weitere Verlängerungen. Insofern „sind wir save“, sagt Junginger. Man könne in aller Ruhe und ohne Druck ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Letztlich werde man sich aber darum bemühen, die Unternehmen an einem Ort, also in Unterrot, unterzubringen: „Das wäre von Vorteil.“

In vierter Generation

Stammsitz des Familienunternehmens ist nach wie vor die Eisenschmiedmühle bei Murrhardt-­Fornsbach. Dort erweiterte im Jahr 1896 der Müller Bartholomäus Junginger eine Getreide- um eine Sägemühle. Hundert Jahre später übernahm mit Hans-­Martin und Matthias Junginger die vierte Generation das Unternehmen. Als das Rettenmaier-­Gelände in Unterrot zum Verkauf stand, griffen sie zu und vergrößerten ihre Produktionsflächen von bisher 6 auf 16 Hektar. Und als im Jahr 2017 aufgrund eines technischen Defektes eine Produktionshalle an der Eisenschmiedmühle abbrannte, konnte der Produktionsausfall über die Produktion in Unterrot kompensiert werden.

Im vergangenen Jahre hat das Unternehmen auch Interesse an Erweiterungsflächen im Gewerbegebiet Kocherwiesen angemeldet. Es handle sich um etwa 4,5 Hektar, erklärte Matthias Junginger gestern. Bevor für die Erweiterung ein Bebauungsplan erstellt werden kann, muss das Unternehmen allerdings auch ein Hochwasserkonzept vorlegen. Eine erste Rohfassung soll jetzt mit dem zuständigen Referat im Landratsamt besprochen werden. Junginger will dann auch ein neues Verwaltungsgebäude errichten und den Firmensitz endgültig nach Gaildorf verlagern.