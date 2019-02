Singen Junge Stimmen beim Traditionschor

Alfdorf / Hans-Georg Frank

Mit einem leidenschaftlichen Appell der Vorsitzenden Katja Frank startete der Hellershofer Gesangverein ins 120. Jahr seines Bestehens: „Lasst uns an einem Strang ziehen. Bereichert das Vereinsleben.“ Mit solcher Motivation sei ihr um die Zukunft des Liederkranzes nicht bange, betonte sie beim Familienabend in der Gaststätte am Hagerwaldsee.

Diese Zusammenkunft gehört seit über einem halben Jahrhundert zu den gepflegten Ritualen der „Eintracht“, die aus einem 1899 gegründeten Kirchenchor hervorgegangen ist. Das Essen in geselliger Runde soll den Zusammenhalt stärken und die Bedeutung der familiären Beziehungen hervorheben. Der stets leckere Rehbraten soll aber auch Kräfte für die neuen Herausforderungen mobilisieren. Dazu gehört die populäre Jahresfeier an zwei Terminen am Wochenende nach Ostern in der Gemeindehalle Kaisersbach. Zwar wird noch geheim gehalten, unter welchem Thema das Unterhaltungsprogramm stehen wird, doch es sickerte schon durch, dass eine „Wohlfühlgarantie“ gegeben werden soll. Die Proben haben bereits begonnen. Chorleiterin Cosima Hermann studiert mit den Männern hauptsächlich neue Lieder ein. Auch die Damen und Herren der Singgruppe treffen sich regelmäßig, um an die früheren Erfolge anknüpfen zu können. Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am 31. März.

Die seit Mai 2017 amtierende „Eintracht“-Chefin zeichnete in ihrer Rede eine positive Perspektive des Vereins. Dafür machte Katja Frank auch die Arbeit der erst 21 Jahre alten Chorleiterin Cosima Hermann verantwortlich. Die Jura-Studentin aus Tübingen nimmt seit Herbst 2017 die Fahrt ins Sandland auf sich, um mit den Tenören und Bässen deren stimmliche und musikalische Ausbildung zu optimieren. „Mir macht das immer noch großen Spaß“, sagte die Dirigentin. „Sie macht eine hervorragende Arbeit, wir alle sind begeistert“, stellte Frank unter Beifall fest.

Während viele Männergesangvereine vor allem auf dem Land ums Überleben kämpfen und manche mangels Nachwuchs sogar aufgeben müssen, gelang dem Hellershofer Liederkranz eine weitere Verjüngung. Die Vorsitzende stellte zwei neue Sänger vor, die den Altersschnitt beträchtlich senken: Christian ­Banzhaf (20) wurde als Gast bei der Jahresfeier mit dem „Eintracht“-­Virus infiziert, Sascha Weller (28) folgt dem Vorbild seines Vaters Bernd, der seit Jahrzehnten eine Stütze der Gemeinschaft ist.

Wertschätzung für Vorsitzende

Der Generationenwechsel an der Spitze hat sich offensichtlich bewährt. „Wir sind ein gutes Team“, stellte der stellvertretende Vorsitzende Christopher Macchini fest. In aller Bescheidenheit betonte er auch: „Ohne Katja hätten wir den Verein nicht weiterführen können.“ Bei der Organisation vertrauen die Eventmanagerin und der Sprachschulleiter auf zeitgemäße Kommunikationsmittel wie Whatsapp, was trotz etlicher Funklöcher prima funktioniert.