Es war ein denkwürdiges Finale. Mit 9:1 besiegte Eintracht Frankfurt beim 31. Jugend-Eurocup in der Gaildorfer Sporthalle Dinamo Zagreb. „Das deutliche Finalergebnis täuscht aber nicht darüber hinweg, dass das sportliche Niveau des Turniers echt gut war“, sagt Thorsten Bichler, Sport- und Marketingvorstand des Organisationsteams und Sprecher des Vorstandes. Allgemein ist Bichler mit der Organisation des Turniers sehr zufrieden: „Alles hat wirklich super geklappt. Wir wären froh, wenn es in den kommenden Jahren wieder so läuft.“

Im vergangenen Jahr gab es Veränderungen in der Vorstand­schaft des Organisationsteams. „Aber eigentlich nur auf dem Papier, dass ich jetzt an erster Stelle stehe. Es sind die gleichen Leute an Bord, das ist für uns wichtig“, so Bichler. Ebenfalls wichtig: „Die Jüngeren im Team haben sich echt reingekniet und ihre Bereiche wie den Hallenaufbau alleine gestemmt. Solche Leute brauchst du, sonst kriegst du so ein Turnier nicht gestemmt.“ Bichler dankt außerdem den rund 200 Helfern, die am Wochenende im Einsatz waren.

Arbeiten während der Spiele

Beim Turnier selbst sah Bichler von den Spielen vor allem am Samstag wenig. Bis das Turnier startete, besorgte er die Kaderlisten der Teams. Unmittelbar danach lief er auch schon zur Moderation der Eröffnung in die Halle. Als das erste Spiel begann, saß er in seinem Büro im VIP-Bereich, wo alles zusammenläuft. Immer wieder kamen Teambetreuer oder VIP-Gäste herein. Zunächst bereitete Bichler die Tischeinteilung für den offiziellen Empfang am Abend vor. Pa­rallel betreute er den Ergebnisdienst und die Pressearbeit. Nach dem letzten Gruppenspiel duschte er in der Sporthalle, zog seinen Anzug an und lief zur Limpurghalle, um die ersten Gäste des Empfangs zu begrüßen. Während des Essens bereitete er die Eröffnungsrede und die Vorstellung der Teams vor. „Erst gegen 23.30 Uhr fällt dann zum ersten Mal alles ab“, sagt er.

Erst am Sonntag habe er Zeit, selbst Spiele zu schauen und mit Betreuern und Trainern zu sprechen. Diese Gespräche seien für ihn wichtig. „Die Teams sollen sich bei uns wohlfühlen.“ Jahr für Jahr kommen sie gerne nach Gaildorf. Die Rückmeldungen seien bei diesen Gesprächen durchgehend positiv gewesen. „Wenn dir die Trainer sagen, ,das Turnier war geil‘, dann ist das das Feedback, das du brauchst.“ Für Bichler und das Team hinter dem Jugend-Eurocup gehe das Wochenende mit den Teams weit über ein Veranstalter-Teilnehmer-Verhältnis hinaus. „Es ist, wie alte Freunde wiederzutreffen: sofort wieder herzlich.“

Nach dem Turnier bauten die Helfer am Sonntag in der Sporthalle bis etwa 20.30 Uhr alles ab. Danach saßen die Organisatoren in großer Runde noch bis 1 Uhr nachts beim Pizza-Essen zusammen. „Es passt einfach im Team“, sagt Bichler. Zunächst sei viel gelacht worden über Dinge, die am Wochenende passiert sind. Dann hätten sich die Macher bereits darüber unterhalten, wohin die Reise für 2021 geht, ob es neue Teams geben könnte, was man in der Organisation verbessern kann. „Da habe ich mir gedanklich schon Notizen gemacht“, sagt Bichler.

Was soll beim Jugend-Eurocup 2021 verbessert werden?

Auch während des Turniers machte er sich bereits Notizen zu möglichen Verbesserungen. „Das sind Kleinigkeiten am Rande, wo wir eventuell noch mal nachjustieren müssen.“ Zum Beispiel seien Schnitzel und Kartoffelsalat am Sonntag bereits vor der Mittagspause ausverkauft gewesen. Bichler: „Da müssen wir im kommenden Jahr besser aufgestellt sein und den Lieferanten auch sonntags erreichen können.“

Die Vorbereitung auf das Turnier 2021 beginnt für Bichler also bereits unmittelbar nach dem Ende des aktuellen. Am Montag seien letzte Sachen aus der Halle geräumt worden. Später an diesem Tag bedankte er sich schriftlich bei allen Teams für die Teilnahme und übermittelte ihnen einen Feedback-Bogen zu Themen wie Verpflegung oder Unterkünfte. Ende des Monats schreibt er die sportlich besten sechs Teams des Turniers an, sie haben die Qualifikation für das Turnier 2021 geschafft. Bichler lädt sie dann für das kommende Jahr ein. Das sind neben Sieger Eintracht Frankfurt die Teams von Dinamo Zagreb, Royal Antwerpen, dem 1. FC Köln, Hertha BSC und Bayern München. „Wir sind in der glücklichen Lage, in der Regel umgehend Zusagen zu erhalten.“ Einige Teams wie die Kölner verabschiedeten sich bereits mit den Worten: „Bis nächstes Jahr.“

Bichler sei von nun an über das ganze Jahr mit dem sportlichen Teil für das kommende Turnier und dem Sponsoring beschäftigt. Im April oder Mai will er mit den anderen Vorstandsmitgliedern ein Wochenende in einem Seminar-Hotel verbringen. Dort will er das vergangene Turnier im Detail analysieren und alle Bereiche planen. Ab Juni treffen sich dann die Organisatoren und Vorstandsmitglieder alle drei Wochen für die genaue Planung.

In die Planung aufnehmen kann Bichler die Zusage vieler Sponsoren. So viele wie noch nie hätten ihm beim Empfang am Samstagabend bereits die Unterstützung für 2021 signalisiert.