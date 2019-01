Jahresbeginn Jubiläum wirft Schatten voraus

Sulzbach-Laufen / Peter Kraft

Das Salutschießen der „Böllergruppe 2000“ des Heimat- und Kultur­vereins Sulzbach-Laufen samt Neujahrsansprache von Bürgermeister Markus Bock erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit: Trotz des schlechten Wetters hatte sich am Neujahrsabend eine stattliche Anzahl an Gästen auf dem Sulzbacher Marktplatz eingefunden. Bei Glühwein und Roter Wurst wurden am Feuerkorb Neujahrsglückwünsche ausgetauscht.

Nach einem ersten Böllersalut kurz nach 18 Uhr begrüßte Bürgermeister Markus Bock die Anwesenden und wünschte den neu Hinzugezogenen, sich schnell in Sulzbach-Laufen einzugewöhnen. Nach einem Dankeschön an

die Böllerschützengruppe des Heimat-­ und Kulturvereins streifte Bock eingangs kurz die Geschehnisse der großen Politik. Trotz eines unberechenbaren US-­Präsidenten, der Brexit-Verhandlungen, der schwierigen Regierungsbildung und der parteiinternen Streitigkeiten in Deutschland habe sich das vergangene Jahr politisch eher durchschnittlich gezeigt. Der Dürresommer in Deutschland hingegen – der wärmste seit Aufzeichnung der Wetterdaten 1881 – brachte nicht nur Freude, sondern im Besonderen große Probleme für Forst- und Landwirtschaft sowie die Wasserbevorratung mit sich.

In der Rückschau zufrieden

Aber – und dabei bezog sich Bürgermeister Bock auf den Jahresrückblick des Kabarettisten Dieter Nuhr – es gab auch vieles, was nicht passiert ist: Es gab keinen Konjunktureinbruch, die Schweinepest ist nicht ausgebrochen und der Euro ist auch 2018 nicht kollabiert. Und daher, so Bock, ziehe er auch für Sulzbach-­Laufen eine positive Bilanz. Vieles hätte vielleicht besser laufen können, manches hätte man eventuell auch anders machen sollen, und doch habe der überwiegende Teil der anstehenden Arbeiten recht gut umgesetzt werden können. In einem kurzen Rückblick streifte er die Projekte in der Gemeinde. Highlight: die Gewerbegebietserweiterung Kocherwiesen und die Ansiedlung des Discounters Netto.

Doch auch für das Jahr 2019 stehen in Sulzbach-Laufen mit dem Adler-Umbau und der Renovierung der Stephan-Keck-Halle, dem Breitbandneu- und -ausbau, der Digitalisierung in der Schule und der Planung neuer Wohnbauplätze viele weitere Projekte an. Auch längerfristig ist zu planen: 2021 wird das 50-jährige Bestehen der Gesamtgemeinde Sulzbach-­Laufen gefeiert und 2024 steht mit der 1000-Jahr-Feier des Ortsteils Sulzbach noch einmal ein großes Jubiläum bevor.

Als besonders wichtiger Termin für 2019 solle jedoch der 26. Mai in den Kalender eingetragen werden: An diesem Tag sind neben der Europawahl auch die Gemeinderats- und Kreistagswahlen. Und dafür, so Bock, bitte er um die Bereitschaft zur tatkräftige Mitarbeit in der Kommunalpolitik.

Bock schloss seine Ansprache mit einem Zitat des Publizisten Karl-Heinz Söhler: „Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich auf’s neue. Und war es schlecht – dann erst recht!“

Mit einem Reihenfeuer und einem nochmaligen Salut beschlossen die Böllerschützen desHeimat- und Kulturvereins hernach den offiziellen Teil des vierten Neujahrsböllerschießens mit Pulverdampf und Böllerknall, ehe es zum gemütlichen Teil überging.