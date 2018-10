Freundschaft Jubelfest: 25 Jahre Partnerschaft

Gaildorf / dk

Die Freundschaft zwischen der Stadt Gaildorf und ihrer ungarischen Partnergemeinde Budajenö ist seit einem Vierteljahrhundert per Partnerschaftsvertrag besiegelt. Die Wurzeln dieser Verbindung reichen freilich viel weiter zurück – bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Nach Kriegsende wurden viele deutschstämmige Familien aus Ungarn vertrieben und gelangten nach Deutschland, diejenigen aus Budajenö hauptsächlich nach Gaildorf. Dort fanden sie eine neue Heimat.

Treffpunkt Körhalle

Seit 1992 besteht nun die Partnerschaft der beiden Schwesterkommunen offiziell. War im Sommer eine Delegation aus Gaildorf zu Gast in Budajenö, besucht nun eine Delegation mit Bürgermeister István Budai die Kocherstadt.

Aus Anlass des runden Jubiläums richten die Gastgeber am morgigen Samstag ab 19 Uhr in der Körhalle eine große Festveranstaltung aus. Mit einem bunten Abend, der Musik und Erinnerungen an die Partnerschaft bietet, wird das Jubiläum der Städtepartnerschaft feierlich begangen. Auch für das leibliche Wohl ist im Anschluss gesorgt. Selbstverständlich gibt es unter anderem auch typisch ungarische Gulaschsuppe.

Am Sonntag wird das Programm um 14.30 Uhr fortgesetzt: Auf dem Gaildorfer Stadtfriedhof – am unteren Platz – ist eine Kreuzweihe-Zeremonie vorgesehen. Anschließend wird im Schillerpark ein Baum gepflanzt. Dieser Akt symbolisiert bildhaft die Freundschaft zwischen den beiden Orten. Die Gaildorfer Bevölkerung ist zu diesen Veranstaltungen eingeladen.