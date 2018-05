Pferdesport Johnny und Puzzle toben sich aus

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Zum Tag der offenen Stalltür – eine bundesweite Initiative der Reiterlichen Vereinigung – hatte kürzlich auch der Reit- und Fahrverein Gaildorf eingeladen. Es wurde eine Veranstaltung ganz im Zeichen des Pferdesports. Denn die Reiterliche Vereinigung steht für alles, was mit dem Pferdesport zu tun hat. So gibt diese Vereinigung zum Beispiel vor, wie ein Stall beschaffen sein muss und vieles Weitere rund um Ross und Reiter.

Bereits zum fünften Mal initiierte diese Vereinigung den Tag der offenen Stalltür, der bundesweit am 6. Mai über die Bühne ging. Der Reit- und Fahrverein beteiligte sich in diesem Jahr zum ersten Mal daran und durfte pünktlich um 14 Uhr nicht nur seine Pforten öffnen, sondern auch – vertreten durch Alexandra Traub – zahlreiche Pferde- und Pferdesportfreunde begrüßen. Zum Auftakt gab es eine gelungene Pferdeshow zu sehen. So gewährten Sophie Heinle und ihr Haflinger-Mix Einblicke in Elemente ihrer Turnierdisziplinen, während Franzi und Lea Mattheis mit den vereinseigenen Schulpferden das gegengleiche Reiten auf engem Raum zeigten. Beeindruckend war auch die Show der elfjährigen Nele, die mit nur 36 Reitstunden souverän ihre Bahnen durch die Halle ritt.

Schön anzusehen war abschließend die „spontane“ Show der Pferde Johnny und Puzzle ganz ohne Sattel und Zaumzeug – so sieht es aus, wenn Reitpferde einfach mal Pferd sein dürfen und frei durch die Reithalle toben können, wie Psychotherapeutin Rebekka Huber liebevoll erklärte. Dabei erklärte sie auch ihre Arbeit in Bezug auf Pferdetherapie mit Kindern und Erwachsenen.

Anschließend durften die Gäste selbst aktiv werden, egal ob beim Hufeisenwerfen, Lassowurf, Parcoursreiten mittels Steckenpferd, Akrobatik am Übungsgerät zum Voltigieren oder auf dem Rücken der Pferde beim Kinderreiten: Für alle war etwas dabei. Die Akteure hatten jede Menge Spaß, und am Ende gab es eine Teilnehmerschleife zur Belohnung. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Gäste im Reitcafé verwöhnen lassen. Wer noch mehr wissen wollte, durfte sich bei allen Vertretern des Reit- und Fahrvereins kundig machen oder eben die Reithalle nebst Stallungen genau unter die Lupe nehmen. Der Reit- und Fahrverein Gaildorf besteht derzeit aus 95 Mitgliedern, davon sind 40 Reitkinder aktiv – der Verein freut sich jederzeit über neue Mitglieder.

Info Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf

www.reitverein-gaildorf.de.