Fußball Jetzt sind die Vereine am Zug

Aalen / Klaus Rieder

Der Vorstand des Fußball-Bezirks Ostwürt­tem­berg stellte am Freitag verschiedene Vari­anten zu Spielterminen an Feiertagen oder unter der Woche, dem System der Auf- sowie Abstiegs-Relegation oder der Neuordnung der Kreisligen B vor. Nun haben die Vereine die Gelegenheit darüber abzustimmen, was sie möchten. „Wegen der Relegation und der Wechselfristen sind wir nur an das Saisonende gebunden“, so der Bezirksvorsitzende Jens-Peter Schuller bei der Versammlung in den Räumlichkeiten der TSG Hofherrrnweiler. „Wir können also über viele Dinge diskutieren. Die Entscheidung, was dann in den nächsten drei Jahren wie gemacht wird, liegt bei den Vereinen.“ Bis zum 14. Februar haben diese jetzt Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und den Fragebogen zurückzusenden. Bereits vor drei Jahren ließ der Bezirk die Vereine entscheiden. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht“, unterstrich Schuller.

Roland Wagner, Staffelleiter der Bezirksliga, oblag es, die Änderungen vorzustellen. Eine davon betraf die Relegation ab der Saison 2019/20. Bisher ermitteln die drei A-Ligisten in zwei Spielen den Gegner des Bezirksligisten. „Es kam immer wieder Kritik auf, dass sich der Bezirksligist 14 Tage fit halten muss, während der Gegner im Spielrhythmus blieb“, erklärte Wagner. Vorgeschlagen wurde, dass die vier Teams in zwei Halbfinals aufeinandertreffen. Die beiden Sieger spielen dann in einem Endspiel den letzten freien Platz in der Bezirksliga aus. Beim Aufstieg in die Kreisliga A1 könnte es ein jährlich rollierendes System geben. Nacheinander ist einer der beiden B-Ligisten und dann der A-Ligist in der ersten Runde spielfrei.

Auch für das immer dringender werdende Problem des Rückgangs an Mannschaften im Spielbetrieb sucht der Bezirk nach Lösungen, allerdings soll es bei fünf Staffeln der Kreisliga B bleiben. „Bei zehn Mannschaften in einer Staffel ist kein sinnvoller Spielbetrieb mehr möglich“, so Wagner. Wird diese Zahl nun erreicht oder unterschritten, soll nicht mehr versucht werden, dies durch Umsetzung von Vereinen abzufedern und so die anderen Staffeln zu schwächen. „Nach einer Vor- und Rückrunde wird die Staffel in zwei Gruppen geteilt werden, die erneut eine Vor- und Rückrunde spielen. So lautet der Vorschlag.“ Die obere Gruppe spielt den Aufsteiger und Relegationsteilnehmer aus, die untere Gruppe eine Platzierungsrunde. „Das ähnelt der Qualirunde bei der Jugend“, verdeutlichte Wagner das Pilotprojekt innerhalb des WFV. Bei einer Staffelstärke von zehn Vereinen hat jede Mannschaft 26 Spiele auszutragen – was einer „regulären“ Runde in einer Staffel mit 14 Teams entspricht.

Ebenso steht im Bezirk die Frage im Raum, ob die Spieltage unter der Woche mittwochs oder freitags angesetzt werden sollen. Weitere Fragen drehen sich um Saisonstart, Beginn und Ende der Winterpause sowie ob an Ostern bzw. Pfingsten gespielt werden soll. Nun ist es an den Vereinen zu entscheiden, wie die Sache im Bezirk Ostwürttemberg ab der kommenden Saison geregelt ist.