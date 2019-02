83. Gaildorfer Pferdemarkt Jetzt muss nur das Wetter ein Herz für Pferde haben

Gaildorf / Klaus Rieder

Nun sind es nur noch wenige Stunden, bis der 83. Gaildorfer Pferdemarkt beginnt. Die Vorbereitungen dazu waren in den vergangenen Tagen unübersehbar: Die Kocherwiese wird für den Fuhrmannstag und die Pferdeprämierung vorbereitet. In der Innenstadt tauchen immer mehr Schilder auf, die darauf hinweisen: Beim Pferdemarkt haben Fußgänger und Pferde wieder Vorfahrt.

Beim Programm orientierten sich die Macher vom Pferdemarkt­ausschuss an den bewährten Punkten des vergangenen Jahres. Verbesserungen sind in den Details geplant. So ragen am Wochenende wieder der Familientreff in der Körhalle, das Schauprogramm in der Reithalle, der Fuhrmannstag und die Pferdeprämierung auf der Kocherwiese, das Musikangebot in der Limpurghalle und natürlich der Umzug heraus. Zu der unvollständigen Aufzählung sind auch noch der Handwerkermarkt im Alten Schloss und die dort gereichten kulinarischen Köstlichkeiten anzufügen.

„Wir haben viele gute Punkte im Programm. Die wollen wir beibehalten, aber dennoch weiter verbessern“, so Martin Zecha, der Vorsitzende des Pferdemarktausschusses. Neuland wird dagegen mit der Verlegung des Moderatorenplatzes von der Fraschstraße auf den Marktplatz betreten. Der Sprecher soll dort auf einem Turm Platz finden.

Nun muss nur noch das Wetter passen. Und da sind die Aussichten besonders für den Montag nicht erfreulich. Da wird wohl der Ausschussvorsitzende aktiv werden müssen.