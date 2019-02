Gemeinderat Jeder Tausendste tappt in die Falle

Gschwend / Rainer Kollmer

Hauptamtsleiterin Elisabeth Wilk konnte dem Gschwender Gemeinderat jetzt aufschlussreiche Statistikdaten des Landratsamtes Ostalbkreis vorlegen. Die Ergebnisse der mobilen und stationären Messanlagen weisen darauf hin, dass die Tempodisziplin von 50 Stundenkilometern (km/h) in den Ortsdurchfahrten weitgehend eingehalten wird.

Zwölf Wochen aktiviert

Die fest montierte Anlage an der Bundesstraße 298 aus Richtung Gaildorf war im vergangenen Jahr für insgesamt zwölf Wochen aktiviert. Dabei wurden 316 612 Fahrzeuge gemessen. 271 Fahrzeuge fielen mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu zehn km/h auf. 84 Fahrzeuge waren noch schneller unterwegs. Die Anlage in Seelach an der B 298 nahm Messungen aus Richtung Spraitbach vor. Dort passierten innerhalb von 20 Wochen 339 479 Fahrzeuge die Mess-­­

stelle, wobei sich 739 Fahrzeugnutzer eine Geschwindigkeitsüberschreitung bis zu 10 Stundenkilometern leisteten. 346 Messungen lagen teilweise weit darüber. Der Spitzenwert war fast 100 km/h. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der gemessenen Fahrzeuge lagen dennoch nur 0,1 beziehungsweise 0,3 Prozent über dem erlaubten Limit.

Jeder Zweite zu schnell

Mobile Messanlagen waren während einzelner Wochen in Hundsberg, Frickenhofen, Mittelbronn und Rotenhar aufgestellt. Bei 23 Messungen an einem Tag waren in Hundsberg 56,5 Prozent zu schnell. In Frickenhofen wurden aus Richtung Mittelbronn an sechs Tagen 1019 Fahrzeuge gemessen, aber nur 13,9 Prozent fuhren zu zügig. Aus Richtung Rotenhar passierten 911 Fahrzeuge die Ortseinfahrt von Frickenhofen – und 4,8 Prozent hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Ähnliche Ergebnisse zeigte eine Messung in Rotenhar.

Auf der Hönigstraße in Mittelbronn sind nur 30 km/h erlaubt. In Richtung Hönig wurden bei einer Messung 24 Fahrzeuge kontrolliert, davon waren acht zu schnell. In der Gegenrichtung passierten 31 Fahrzeuge die Straße, aber nur ein Auto überschritt die zulässige Geschwindigkeit.

Elisabeth Wilk informierte außerdem darüber, dass die Ortsdurchfahrt von Birkenlohe voraussichtlich im Zeitraum zwischen dem 4. März und 16. August erneut voll gesperrt wird.