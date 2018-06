Sulzbach-Laufen Jäger Handling feiert und in den Kocherwiesen boomt’s

Jäger Handling feiert und in den Kocherwiesen boomt’s

Sulzbach-Laufen / Richard Färber

Zahlreiche Neugierige strömen zum Tag der offenen Tür in Sulzbach am Kocher. Dort werden gerade die letzten Gewerbeflächen erschlossen.

Verlobung, Hochzeit – in der Automobilindustrie geht’s romantisch zu, zumindest sprachlich. Verlobung nennt man die Verschraubung von Getriebe und Motor, und zur Hochzeit kommt es, wenn dieser Antriebsstrang mit der Karosserie verbunden wird. Und für beides gibt’s sogenannte Handling-Systeme, wie sie die Firma Jäger Handling in Sulzbach-Laufen herstellt: „flexible Handhabungslösungen für hochgenaue Schraubsysteme“.

Weltweit aktiv

Es sind ausgetüftelte Anlagen, sicher und einfach zu bedienen: Drehmoment, Schraubwinkel und -reihenfolge – das System steuert den Montageprozess und entlastet den „Werker“. Besondere Qualifikationen seien für die Bedienung nicht nötig, sagt Rainer Jäger, Ingenieur und Unternehmer: das Wesentliche „handelt“ die Anlage. Und das sei auch besser so, schließlich gehe es um die Montage von Komponenten, von denen die Sicherheit eines Fahrzeugs abhänge.

Zwei dieser Anlagen stehen in der neuen Halle, die am Samstag beim Tag der offenen Tür besichtigt werden konnte: eine Anlage für Verlobungsverschraubungen, die BMW bestellt hat, und eine Fügestation für „Hochzeitsverschraubungen“, die für das Daimler-Werk in Tuscaloosa im US-Staat Alabama bestimmt ist – Jäger ist weltweit aktiv, mittlerweile, die Zeiten ändern sich, entwickelt er auch Handling-Anlagen für den Bau von Elektrofahrzeugen.

Ab 10 Uhr strömen die Besucher ins Gewerbegebiet, besichtigen die moderne, neue, 2460 Quadratmeter große Halle, nehmen an Rundgängen teil, lassen sich über Konstruktion, Produkte und Vertrieb, Montage, Fertigung und den Betrieb selbst informieren. Ein Festzelt ist aufgebaut, es gibt ein Kinderprogramm, der Musikverein Sulzbach-Laufen packt seine Instrumente aus.

Jäger stammt aus Schloss Schmiedelfeld. Er hat einige Jahre bei Bosch in Murrhardt gearbeitet, ehe er sich 1991 mit einem Ingenieurbüro in Sulzbach selbständig machte und eine beachtliche Entwicklung einleitete. 1996 entstand das erste Firmengebäude, das heutige „Altwerk 2“, sechs Jahre später wurde eine Montagehalle errichtet, 2017 der jetzige, bereits gut ausgelastete Neubau in Betrieb genommen.

68 Mitarbeiter sind derzeit im Unternehmen beschäftigt, und der Bedarf ist nicht gedeckt. Quasi im Vorbeigehen hofiert Jäger einen jungen Mann aus der Branche, den er unter den Besuchern erkannt hat: „Wir könnten mal reden …“ Und auf einer am Eingang der Halle aufgestellten Informationstafel findet sich eine lange Liste mit offenen Stellen.

Der Tag der offenen Tür bei Jäger Handling fällt in eine wichtige Entwicklungsphase in Sulzbach-Laufen. Die Erschließung des benachbarten Gewerbegebietes „Kocherwiesen II, Erweiterung“ läuft, bald soll dort mit dem Bau des lang ersehnten Einkaufsmarktes begonnen werden (wir haben berichtet).

Überschaubare Reserven

Bei dem Netto-Markt handelt es sich übrigens um den einzigen „Fremd-Betrieb“, alle anderen Flächen sind für einheimische Unternehmen reserviert. Die meisten sind schon vor Ort, die Autech GmbH kommt neu dazu beziehungsweise zurück nach Sulzbach-Laufen. Das auf Rohrtrenntechnik und Automatisierung spezialisierte Unternehmen hat sich vorübergehend in Untergröningen eingemietet, will aber nun in den Kocherwiesen bauen.

Die verbleibenden Reserven sind überschaubar. 5000 Quadratmeter seien noch nicht vergeben, sagt Bürgermeister Markus Bock, der sich am Samstag ebenfalls bei Jäger Handling umgeschaut hat. Auch diese Reserven sind für einheimische Unternehmen gedacht.

Bock findet die wirtschaftliche Entwicklung, die die Gemeinde in den letzten Jahren genommen hat, ausgesprochen gut. Rund 1300 Arbeitsplätze vor Ort, bei 2500 Einwohnern, das könne sich sehen lassen, sagt er. Für die Zukunft aber müsse man sich überlegen, ob und wo man noch Gewerbeflächen ausweisen könne. Das Kochertal selbst ist jedenfalls ausgereizt: hier gibt’s nur noch Überschwemmungsgebiete, die nicht genutzt werden können.

Und demnächst eine neue Straße. Das Gewerbegebiet wird direkt an die B 19 angebunden, die Bauarbeiten, die auch die Er- neuerung der Bundesstraße ab der Gewerbegebietszufahrt bis zum Ortseingang beinhalten, sind im Plan. Die B 19 muss dafür im August für 14 Tage gesperrt werden. Am Zeitplan wird sich nichts ändern: Am 31. Oktober, sagt Bock, werde die Maßnahme komplett abgeschlossen sein.