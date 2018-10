Gemeinderat Ja zur großen Lösung

Oberrot / Brigitte Hofmann

Dass es mit der Ortsumfahrung Hausen auf absehbare Zeit nichts wird, ist inzwischen bekannt. Allerdings hatte das Regierungspräsidium Stuttgart signalisiert, Hausen in das Landessanierungsprogramm aufnehmen zu wollen und den schadhaften Fahrbahnbelag auf der Hauptstraße zu sanieren, wenn die Gemeinde Oberrot gleichzeitig die kommunale Infrastruktur im Straßenbereich erneuert.

Bei einer Befahrung der Wasser- und Abwasserleitungen habe sich herausgestellt, dass es auf jeden Fall vertretbar sei, Erneuerungsmaßnahmen vorzunehmen, erklärte Bürgermeister Daniel Bullinger in der zurückliegenden Sitzung des Oberroter Gemeinderats.

Die Landsiedlung Baden-Württemberg als Dienstleister wurde deshalb damit beauftragt, ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortsdurchgangsbereich auszuarbeiten. Projektleiter Wolfgang Mielitz, der nach umfangreicher Analyse durchaus Handlungsbedarf sieht, stellte einen ganzen Maßnahmenkatalog vor. Verwaltung und Gemeinderat sind mit einer Ortsverschönerung auf jeden Fall einverstanden. Der Antrag für die Aufnahme des Projekts „Sanierung Hausen II“ in das Landessanierungsprogramm ist bereits in Bearbeitung. Wer von den Anliegern mit dem Gedanken spiele, sich in die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen einzuklinken, der solle auf jeden Fall einen Antrag stellen, rät Bürgermeister Bullinger.

80 Nischen

Seit längerer Zeit schon ist der Neubau von Urnenmauern auf den Friedhöfen der Gemeinde ein wichtiges Thema. Landschaftsarchitekt Bernhard Lange aus Heubach, der die bestehende Urnenmauer in Oberrot seinerzeit geplant hatte, war für die Verwaltung erster Ansprechpartner. Er hatte diverse Varianten ausgearbeitet, die er in der Sitzung vorstellte.

Verwaltung und Gemeinderat befürworteten letztlich die große Lösung, also den Bau von neuen Urnenmauern mit 80 Nischen – und zwar rechts und links des Wegs im unteren Bereich des Friedhofs. Aus gestalterischen, topografischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen und weil man damit den Bedarf auf Jahre hinaus gedeckt sehe, hieß es. Mittel von rund 270 000 Euro inklusive Sanierung der Wege und Zugänge werden im Haushalt 2019 eingestellt.

Der Bau einer Urnenmauer auf dem Friedhof in Hausen wird zunächst zurückgestellt. Sollte sie zeitversetzt kommen, dann würde die bestehende Mauer beim Eingang abgerissen und durch eine Mauer, die gleichzeitig Urnenmauer ist, ersetzt. Das wurde bereits festgelegt.