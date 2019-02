Unterhaltung Italienische Hits, schwäbische Späße

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Seit 140 Jahren gibt es harmonischen und qualität­vollen Männerchorgesang in Kirchenkirnberg: Anno 1879 wurde der Liederkranz gegründet, „worauf wir sehr stolz sein können“, betonte Vorsitzender Gerhard Moser bei der Jahresfeier. Diesen außergewöhnlichen Geburtstag feierten die Sänger mit ihren Freunden vom MGV Hertmannsweiler nach der Devise „Singen macht Freu(n)de“. Über den Backnanger Pianisten und Chorleiter Miklós Vajna, der beide Männerchöre dirigiert, kam diese Freundschaft zustande. „Bei unserem Chorleiter macht das Singen unheimlich Spaß“, betonte Moser. Unter Vajnas Regie, der am E-Piano begleitete, liefen beide Chöre zur Hochform auf.

Die Sänger verzauberten die Besucherschar in der voll besetzten Gemeindehalle unter dem Motto „Bella Italia“ mit klangschönen, stimmungsvollen Darbietungen beliebter italienischer Schlager voller Lebensfreude. Mit viel Gefühl und Singfreude, präziser Melodie-Intonation und klarer Text-Artikulation präsentierte der Männerchor des Liederkranzes Kirchenkirnberg Evergreens wie die „Capri-Fischer“ von Ralph Maria Siegel, „Marina, Marina“ und „Zwei kleine Italiener“ von Pasquale Thibaut.

Ebenso hoch motiviert und engagiert trat der Männerchor des MGV Hertmannsweiler auf, dessen Sänger einen ähnlich voluminösen, harmonischen Klang wie ihre Gastgeber entwickelten. Als Geburtstagsgeschenk hatten sie Hörgenüsse im Gepäck, so das originalgetreu in italienischer Sprache gesungene Bergsteigerlied „La Montanara“ von Toni Ortelli. Höhepunkt war das Chianti-­Lied von Gerhard Winkler, das beide Chöre gemeinsam aus voller Kehle mitreißend in schwungvollem Tarantella-Rhythmus darboten. Mit tosendem Beifall dankte das Publikum den Sängern und dem Dirigenten für jeden Chorvortrag.

Stück voller Pointen

Viel Vergnügen bereitete die Theatergruppe des Liederkranzes: Deren Mitglieder führten mit spürbarem Spaß am Schauspielern die schwäbische Komödie „A dodal verrickte Wett“ auf, die Michael Henschke, Gründer des „Reezer Theäterle“, kreiert hatte. Dabei musste Hilda Wilz kurzfristig für die erkrankte Lilo Schwer einspringen. Sie spielte ihre Rolle mit Textheft und meisterte sie mit Bravour. Im Zentrum des Stücks voller frecher Pointen und komischer Situationen steht das seit 25 Jahren verheiratete Ehepaar Kraxl. Deren Liebe zueinander ist jedoch erkaltet, weil beide ziemlich unattraktiv wirken, obwohl sie dies nicht wahrhaben wollen: Vater Arthur (Alfred Fengler, auch Regie) hat „an Ranza“, und Mutter Elise (Hilda Wilz) sieht ungepflegt aus. Da kommt Arthur auf eine verrückte Idee: Er wettet, er könne sich eine junge Frau als Freundin anlachen, und Elise macht mit, denn auch sie ist überzeugt, sich einen jungen Mann als Freund angeln zu können. Dafür gibt’s eine Bedingung: Die neuen Partner müssen unter 30 sein. Voller Ehrgeiz und motiviert von ihren Kindern legen sich Arthur und Elise ins Zeug. Für eine gute Figur trainiert er hart und hält strenge Diät. Sie versucht, ihre Schönheit mit Naturkosmetik zurückzugewinnen. Mit Erfolg: Schon bald haben Arthur die reizende Freundin Renate Lenz (Simone Abele) und Elise den feschen Freund Carlo Venuto (Gerhard Dieterich) für sich gewonnen.

Abgekartetes Spiel

Die Pointe: Das Ganze ist ein raffiniertes, abgekartetes Spiel der Kinder. Tochter Birgit, dargestellt von Isabell Maile, die erstmals mitspielte und ihre Rolle souverän verkörperte, schickt ihren italienischen Freund Carlo, Sohn Thomas (Jan Pusch) seine Freundin Renate als „Nebenbuhler“ ins Rennen, um das Einverständnis der Eltern für ihre Beziehungen zu erhalten. So verliert keiner die Wette, beide sind wieder attraktiv und finden in frisch erblühter Liebe wieder zueinander. Helga Fengler unterstützte die Darsteller als Souffleuse und sorgte für deren ansprechende Optik.

Ein großer Spaß war auch der Sketch „Schwätzbasa“ von Willbrecht Wöllhaf unter dem Motto „Aber mr schwätzt halt drüber“. Darin werfen sich die Nachbarinnen Rickele (Birgit Fritz) und Paula (Hilda Wilz) allerlei boshafte „Komplimente“ an den Kopf und rücksichtsloses Verhalten vor, tratschen aber auch über pikante Gerüchte. So soll der Bürgermeister was mit seiner Sekretärin und der katholische Pfarrer was mit seiner Mesnerin haben. Die Besucher amüsierten sich prächtig und hatten viel zu lachen.

Außerdem gab es eine Ehrung: Vorsitzender Gerhard Moser zeichnete Fritz Schwer, der seit 40 Jahren im ersten Bass des Männerchors mitsingt, mit der silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands aus.