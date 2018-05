Gaildorf Ins Netz kommt Bewegung

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Rundschau-Serie (3): An vielen Stellen tut sich was, die Breitbandversorgung im Gaildorfer Stadtgebiet kommt gut voran. Doch die weitere Planung gestaltet sich schwierig. Unterstützung kommt vom Kreis.

Kabel verlegen, anschließen – und schon ist das Internet schneller. Ganz so einfach ist die Situation eben nicht – vor allem nicht in einer Kommune, deren Siedlungsstruktur etwas komplizierter und der gegenwärtige Versorgungsgrad extrem unterschiedlich ist. Hinzu kommt, dass es im Falle Gaildorfs auch schwierig ist, die einzelnen Betreiber-Konzepte unter einen Hut zu bekommen.

Dennoch hat sich in jüngster Zeit einiges getan, wie aus einer Liste von Stadtverwaltung und Verbandsbauamt hervorgeht. Hinzu kommen Projekte, die am Laufen sind. Etwa im Zusammenhang mit dem Verlegen einer Wasserleitung zum Steppach: Parallel dazu ist ein Leerrohr für Glasfaserkabel mitverlegt worden. Die Verwaltung rechnet hier mit einem positiven Förderbescheid des Landes. Interessant: Dieses Leerrohr kreuze eine Rohrleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Nordost (NOW), das in der sogenannten Backbone-Planung des Landkreises als „nutzbare überörtliche Versorgung“ gekennzeichnet sei – und eine Glasfasertrasse der Telekom, wie es in einer Vorlage der Verwaltung zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats heißt.

Für Betriebe zu teuer?

Für einen weiteren Bereich hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kreis einen Förderantrag gestellt: für das Gebiet Schönberger Straße/Daimlerstraße mit Anbindung der Bühläckerschule und des Baugebiets „Schönberger Straße/Erste Änderung“. Für diesen Teil des Stadtgebiets habe es bereits von der Net-Com Angebote zur Erschließung der dortigen Unternehmen gegeben. Unter der Bedingung: Sollte ein Großteil der Betriebe einen Anschluss – Kosten pro Betrieb: 9000 Euro – wünschen und auch bestellen, wäre es für den Betreiber wirtschaftlich gewesen, das Netz entsprechend auszubauen.

Allerdings: Von den durch die Stadtverwaltung im Herbst 2017 befragten 16 Betrieben hätten nur sieben einen Anschluss zu diesen Konditionen gewünscht. Ein Betrieb habe sich inzwischen auf eigene Regie und Kosten einen Anschluss legen lassen. Also sei „der Bau durch die Stadt mit entsprechender Förderung wieder in den Vordergrund gerückt“.

Offensichtlich keine Probleme gibt es im aktuellen Abschnitt des Wohngebiets Wörlebach. Die Erschließung geht mit dem Aufbau einer Glasfaser-Infrastruktur einher. Betreiber sind die Unternehmen Unitymedia und Telekom.

In Planung befindet sich eine Leerrohrverbindung von Gaildorf nach Eutendorf. Anschließend müsse geprüft werden, so die Verwaltung, ob und zu welchen Bedingungen das Projekt gefördert werden könne. Dabei erfährt die Stadt Unterstützung von Heinz Kastenholz, Leiter des kreiseigenen Energiezentrums Wolpertshausen und in Sachen Breitbandplanung eine ausgewiesene Kapazität. Von der Telekom sei bereits zugesagt worden, „auf der Grundlage unserer Planung einen eigenen Ausbau zu prüfen“ – für Verbandsbaumeister Sonner „ein kleiner Lichtblick“.

VDSL in Aussicht

Ein größeres Projekt kommt in Kürze zum Tragen: Die Telekom werde, so das Papier, in Gaildorf und Unterrot ihr Netz auf eigene Kosten „auf VDSL-Niveau ausbauen“. VDSL – „Very High Digital Subscriber Line“ – ist ein digitaler Anschluss mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Nach dem Ausbau können der Ankündigung zufolge Privatkunden im Netz der Telekom Downloadgeschwindigkeiten von 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) nutzen, für Geschäftskunden seien bis zu 400 Mbit/s buchbar. Hintergrund: Die Kabelverzweiger in Gaildorf, Unterrot, teilweise auch in Großaltdorf und Ottendorf, werden mit Glasfaser angeschlossen. Die berühmte „letzte Meile“ bis zum Kunden wird über das bestehende Kupferkabel-Netz abgewickelt. Wir werden weiter über das Thema berichten.