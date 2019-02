Gaildorf Initiative für eine schöne Stadt: In Gaildorf sollen mehr Blumen blühen

Gaildorf / Klaus-Michael Oßwald

Unter dem Arbeitstitel „Natürlich Gaildorf“ treffen sich am Donnerstagabend Vereine und Gruppen im Häberlen. Sie wollen Gaildorf im wahrsten Wortsinn zum Blühen bringen.

Die ersten Frühlingsboten künden in heimischen Gärten und auf Wiesen schon seit Tagen von der nahenden warmen Jahreszeit. Die Natur erwacht langsam, aber sicher aus der Winterruhe. Und damit es im nicht mehr fernen Sommer überall im Zentrum des Limpurger Landes grünt und blüht, will jetzt eine Initiative interessierter Bürger die Weichen dazu stellen: „Natürlich Gaildorf“ lautet der Arbeitstitel der Aktion, für die Martin Zecha die Werbetrommel rührt – und die am 8. und 9. März in eine große Veranstaltung münden soll.

Der Gartenbauingenieur und Ex-Stadtrat hat dazu bereits Kontakte zu Vereinen, Gruppen und Privatpersonen geknüpft, die sich in irgendeiner Form für die Bereiche Natur und Umwelt engagieren. Auch der städtische Baubetriebshof und der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald werden mit am „grünen Tisch“ sein. Dazu gibt es am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Kulturkneipe Häberlen eine Vorbesprechung, in deren Rahmen über das weitere Prozedere diskutiert werden soll.

Hintergrund sind die seit Jahren durch die Stadt angelegten Blumenwiesen. Die Flächen, auf denen Blumensamen aus dem Naturparkgebiet ausgebracht werden, sollen in diesem Jahr ausgeweitet werden – nach dem schlichten Motto „Da blüht’s“, wie Martin Zecha berichtet. Details des Programms für diese „Wir-Veranstaltung“ sind noch offen und sollen eventuell schon morgen geklärt werden.