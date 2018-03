Markt Individuell – bis hin zum Didgeridoo

Abtsgmünd / swp

Vom Didgeridoo über Hundepullover und ausgefallene Arbeiten aus Holz bis hin zu einer breiten Vielfalt an Mode, Schmuck und selbst hergestellten Spezialitäten aus dem Lebensmittel- und Kosmetikbereich: Der Markt für Kunst und Handwerk an Ostern auf Schloss Untergröningen verspricht einmal mehr ein vielfältiges und außergewöhnliches Angebot für die ganze Familie. Er ist am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Mehr als 40 Aussteller aus dem Ostalbkreis und dem weiteren Umland wollen mit ihren Produkten ein breites Publikum ansprechen. Auch kulinarisch gibt es heuer ein breites Spektrum: Spezialitäten gibt es unter anderem in den Bereichen Wein, Kaffee, Käse und Geselchtes, Gewürze, Sirup, Kuchen, Gebäck oder Brotaufstriche. Weitere Naturprodukte aus Bienenhonig oder Naturseifen runden es ab. Ausgefallenes, Dekoratives und Nützliches gibt es aus Stein, Beton, Keramik, Leder, Ton oder Draht.

Individualität wird beim Schmuck garantiert – ob edle Designstücke, glitzernde Edelsteine oder Kristalle, ob Arbeiten aus Glas, Silber und Gold: Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Zahlreiche andere Arbeiten wie Bilder aus Acryl oder Öl suchen einen neuen Besitzer.

Im Programm steht auch wieder die Produktion von Bonbons wie vor hundert Jahren durch die Gmünder Bonbon-Manufaktur. Auch bei der Schmuckherstellung kann zugeschaut werden, zudem ist ein Besuch des Stands mit den verschiedensten Musikinstrumenten wie Didgeridoos oder Klangschalen ein Muss, denn auch hier gibt es Vorführungen.

Info „Ostern im Schloss Untergröningen“ läuft am Ostersonntag, 1. April, und Ostermontag, 2. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen an der Wiese oberhalb des Schlosses (Kolonie) sowie bei der Firma Rommelag (ehemals Thermopack) kostenlos zur Verfügung.