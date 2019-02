Sprechstunde In Sachen L 1080 „auf einem guten Weg“

Gschwend / Rainer Kollmer

Im Rahmen der Bürgersprechstunde von Bürgermeister Christoph Hald kamen in Frickenhofen neue Entwicklungen, aber auch ungeliebte „Dauerbrenner“ ins lebhaft geführte Gespräch. Wider Erwarten entbrannte aber zum Thema Sanierung der Landesstraße 1080 keine Diskussion. „Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg“, fasste Walter Hees seinen kurzen Ausblick auf die Aktivitäten der Bürgerinitiative zusammen. Gespräche am 19. Februar mit Baudirektor Heiko Engelhardt in Ellwangen wird es ebenso geben wie einen Tag später mit Landrat Klaus Pavel. Am 3. März folgt die Vorführung einer spektakulären Vor-Ort-Bus-Begegnung auf der L 1080. Auch ein Oldtimer-Corso ist geplant.

Der Bürgermeister will im Hinblick auf die Stärkung der Bürgerinitiative im Hintergrund politisch aktiv bleiben. Er behält jedoch auch andere Sanierungen im Blick. So berichtete er, dass das Straßenstück von Hintersteinenberg ab Landkreisgrenze bis zur B 298 gerichtet werden soll. Außerdem würde 2020 die Ortsdurchfahrt Hundsberg saniert. Auch die Umleitungsstrecke für den Ausbau Frickenhofen sei im Gespräch. Für den Ausbau der Strecke Rotenhar-Frickenhofen müsse man wegen der besonderen Topografie noch dicke Bretter bohren. „Es könnte dank der Bürgerinitiative schneller vorangehen“, hofft Christoph Hald.

Digitaler Dauerbrenner

Unmut löste die Informationspolitik bei der Breitbandverlegung aus. Es ginge zwar irgendwie voran. Ein verlässlicher Zeitplan läge jedoch nicht vor, wurde aus dem Kreis der Zuhörer kritisiert. Es sei unklar, wann die Anschlüsse erfolgen würden. „Breitband zieht sich wie Kaugummi in die Länge“, bestätigte der Bürgermeis-

ter. Auch die Netcom Baden-­Württemberg liefere unzureichende Informationen. „Der Sachstand gehört ins Amtsblatt“, forderte Gemeinderätin Erika Ugele. Hald sicherte zu, entsprechende Daten anzufordern und im Gemeindeblatt umgehend veröffentlichen zu lassen.

Die „Hundeausführstrecke Frickenhofen-­Mittelbronn“ und die nicht nur dort fehlenden Hundetoiletten waren Anlass für mehrere Zuhörer, diesen „Dauerbrenner“ erneut zu diskutieren. Die Ansichten reichten von einer grundsätzlichen Ablehnung („Es wird für Gschwend zu teuer“) bis zur Forderung, als Hundesteuerzahler einen Anspruch auf solche Einrichtungen zu haben. Es wurde angeregt, die Praxis anderer Gemeinden in der Umgebung zu erfragen, um weitere Möglichkeiten zu prüfen.