Gemeinderat In die Ortsmitte kommt Leben

Oberrot / Brigitte Hofmann

Der Bauträger steht in den Startlöchern. Zunächst sind von der Gemeinde allerdings diverse Vorarbeiten zu leisten, um das Gelände baureif zu machen. Der Antrag auf eine ELR-Förderung für den zweiten Bauabschnitt sei erfolgreich gewesen, gab Bürgermeister Daniel Bullinger in der Gemeinderatssitzung freudig bekannt. Gewährt würden Fördermittel für die Baureifmachung inklusive Abbruch des dort stehenden Versorgungsgebäudes sowie die Verlegung der Steuerung der Straßenbeleuchtung. Am 7. Juni hatte es ein Gespräch mit allen Beteiligten gegeben, um die weitere Vorgehensweise abzuklären. Details der Baumaßnahme besprechen Baufirma und Verbandsbauamt nochmals vor dem Baustart.

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten zur Stilllegung der bestehenden Umspannstation, für den Neubau einer Umspannstation und die dazu notwendigen Verlegearbeiten an den Generalunternehmer der Netze BW, die Firma Leonhard Weiss, zur Angebotssumme von 64 921,51 Euro netto (77 256,60 Euro brutto). Des Weiteren die Verlegung der Straßenbeleuchtungs-Steuerung, die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen und bei Bedarf den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle an dasselbe Firmengespann. Da in puncto Bushaltestelle an der Rottalstraße das Land Baden-Württemberg Kostenträger ist, muss noch eine Abstimmung erfolgen.

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sehen so aus: Für die Baureifmachung inklusive Abriss des Versorgungsgebäudes sind Mittel in Höhe von 115 073 Euro eingestellt. Weitere 15 000 Euro für die Erneuerung der öffentlichen Wasserleitungen, 25 000 Euro für die Erneuerung der öffentlichen Abwasserleitungen und 15 000 Euro für die Verlegung der Steuerung der Straßenbeleuchtung. Alle drei Positionen sind inklusive Planung veranschlagt.

Wie es aussieht, kann der Plan­ansatz so ziemlich eingehalten werden. Überplanmäßigen Ausgaben stimmte der Gemeinderat zu. Den Auftrag zum Abbruch des Versorgungsgebäudes vergibt die Verwaltung an den wirtschaftlichsten Anbieter.