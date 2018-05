Wirtschaft In die kleine „Schlafstadt“ kommt langsam Bewegung

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Gaildorf ist seit dem großen Firmensterben zu Beginn der 1970er-Jahre eine rund 12 300 Einwohner zählende „Schlafstadt“: Die Zahl derjenigen Bürger, die auswärts zur Arbeit gehen, ist weitaus höher als die der Auswärtigen, die im Zentrum des Limpurger Landes einen Arbeitsplatz haben. Das ist die hinreichend bekannte schlechte Nachricht. Die gute: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Situation deutlich verbessert.

„Tagsüber nicht gerade leer“

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Pendlerwoche“ des Südwestrundfunks (SWR) wurde nun deutlich: „Gaildorf steht ganz gut da!“ Über dieses Resümee freut sich Dr. Daniel Kuhn, Pressesprecher im Rathaus und persönlicher Referent von Bürgermeister Frank Zimmermann. Es gebe zwar mit insgesamt 3431 Personen in etwa doppelt so viele Aus- wie Einpendler. Aber immerhin kämen 1650 Frauen und Männer zum Arbeiten in die Stadt.

Für Daniel Kuhn heißt das auch, dass etwa ein Drittel der erwerbstätigen Gaildorfer ihre Stadt – die damit deutlich besser dastehe als der Landesdurchschnitt – zum Geldverdienen nicht verlassen müssen. Und dass das Zentrum des Limpurger Landes „tagsüber nicht gerade leer“ ist, wie es der SWR formuliert.

Interessant ist die Entwicklung seit 2013: Demnach hat die Gruppe derjenigen Erwerbstätigen, die aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Gaildorf kommen, um zu arbeiten, um 15 Prozent zugenommen. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Auspendler um 9 Prozent. Ein Beleg dafür, dass die Stadt ein „solider Wirtschaftsstandort“ sei und über attraktive Arbeitgeber verfüge, folgert Daniel Kuhn.

In absoluten Zahlen ausgedrückt: 306 Gaildorfer Firmen halten insgesamt 3343 Arbeitsplätze vor. Das entspricht einem seit langer Zeit nicht mehr in dieser Größenordnung erlebten Zuwachs gegenüber 2013 von 8 Prozent. Im Gegensatz zu vielen anderen „Schlafstädten“ im Land verfügte Gaildorf damit „über eine gesunde Struktur von ein- und auspendelnden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, freut sich der Rathaussprecher.

Wohin gehen nun Gaildorfs Auspendler, um zu arbeiten? Hauptziel ist unangefochten die Kreisstadt Schwäbisch Hall mit 1109 Personen, mit 340 Gaildorfer Pendlern folgt die Nachbargemeinde Sulzbach-Laufen. Stuttgart rangiert auf Platz 8. Insgesamt 111 Gaildorfer fahren laut Statistik jeden Tag zu ihrer Arbeitsstelle in die Landeshauptstadt. Die weiteste Strecke muss ein Bürger zurücklegen, der zwischen dem Limpurger Land und seiner in der Schweiz gelegenen Firma pendelt.

Insgesamt, so Daniel Kuhn, zeigt die Bilanz der SWR-Aktion: „Gaildorf ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv, kurze Wege in der Stadt und eine stattliche Anzahl an lokalen Arbeitsplätzen machen das Leben am Kocher lebenswert.“