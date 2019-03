Der Frühling bringt es an den Tag. Die Sonne scheint und die Sonnenkollektoren beginnen, wieder mehr Leistung zu liefern. Auch die Kollektoren auf dem Schenk-von-Limpurg-Gymnasium sehen wieder häufiger die Sonne. Dabei ist es keine Selbstverständlichkeit, denn noch vor nicht allzu langer Zeit war Solarstrom eine Rarität.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den Kommunen einen sportlichen Anreiz zu geben, wurde in den Anfangsjahren der regenerativen Energien die Solarbundesliga geschaffen, auch um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben und Erfolge sichtbar zu machen. Für den Wettbewerb, der in fünf Kategorien vergeben wird, wird die Solarleistung pro Kopf ermittelt.

Kategorie bis 19 999 Einwohner

Nun sind die Ergebnisse der Solarbundesliga 2018 bekannt gegeben worden: In Gaildorf sind danach insgesamt 7349 Kilowatt Leistung aus Sonnenkollektoren installiert, pro Einwohner sind dies immerhin 594 Watt. Hinzu kommen noch fast 4000 Quadratmeter Solarwärmekollektoren, was einer Leistung von 226 Watt pro Einwohner entspricht.

Diese Leistungsdaten bringen Gaildorf einen respektablen 51. Platz ein. Die Kocherstadt rangiert in der Kategorie Kleinstädte, die alle Kommunen mit 5000 bis 19 999 Einwohnern umfasst und in der 671 Kommunen aufgelistet sind. Weitere Anstrengungen um den Ausbau der Sonnenenergie seien hilfreich, um die Stadt im Ranking steigen zu lassen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Landkreis Schwäbisch Hall steht übrigens nicht schlecht da. In der Kategorie Gemeinden etwa folgt auf Feichten a. d. Alz in Bayern auf Platz zwei gleich die Gemeinde Wolpertshausen und auf Platz vier die Gemeinde Braunsbach. Und bei den Kleinstädten liegen Blaufelden, Schrozberg, Rot am See, Ilshofen und auch Rosengarten weit vor Gaildorf. In der Kategorie Mittelstädte hat es zudem Crailsheim auf Platz zwei geschafft, Schwäbisch Hall rangiert auf Platz fünf von 277.

„Ein Anfang ist gemacht

Aber, so das Fazit der Gaildorfer Stadtverwaltung, „ein Anfang ist gemacht“. Spitze sei Gaildorf zudem dank des Naturstromspeichers vor allem bei der Wind- und Wasserenergie: Die Kombination von Windrädern mit einem Pumpspeicherkraftwerk gebe es bisher schließlich nur hier.