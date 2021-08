An fünf Tagen, jeweils vor- sowie nachmittags, und an fünf Orten machte der Impfbus des Landkreises Hall seit dem Start am 24. Juli im Limpurger Land Station. In Oberrot ließen sich an zwei Vormittagen bisher 27 Menschen impfen, in Ottendorf an zwei Nachmittagen 57. An der Gaildorfer Körhalle waren es an zwei Vormittagen 88. In Sulzbach-Laufen machte der Bus einmal halt, 17 Personen ließen sich impfen. In Fichtenberg musste der Bus unverric...