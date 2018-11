Prüfung Im Wesentlichen ordentlich geschafft

Fichtenberg / Richard Färber

Eigentlich kann man sich nicht beschweren. Die „überörtliche Prüfung“ der Fichtenberger Jahresrechnungen aus dem Zeitraum 2013 bis 2016 ergab keine gravierenden Mängel. Nur den ein oder anderen Hinweis hat die Kommunalaufsicht eingefügt, was man so oder so verstehen kann.

Die Gemeindeverwaltung hat den Gemeinderat in der letzten Sitzung „gemäß § 114 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 43 Abs. 5 GemO“ vom Ergebnis unterrichtet und Gemeinderat Jörg Weckler ging gleich an die Decke. Grund ist die Feststellung, dass die Gemeinde nach wie vor auf eine Anpassung der Hebesätze nach oben verzichtet, obwohl dies wegen der allgemeinen Kostensteigerung „nicht unangemessen“ gewesen wäre. Er empfinde das als Unverschämtheit, sagte Weckler, wiewohl der Satz, der durch eine Berechnung möglicher Mehreinnahmen unterfüttert ist, keine Aufforderung darstellt, die Hebesätze zu heben.

Dabei ist das Kommunalamt durchaus angetan und hat „insgesamt einen guten Eindruck“ grwonnen. Gesunde Strukturen, hohe Kostendeckungsgrade und eine geradezu gewaltige Sparquote von 20 Prozent – die Gemeinde werde nicht nur allen kommunalrechtlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich gerecht, lobt die Behörde, sie habe darüber hinaus auch noch die Voraussetzungen für weitere Jahre und Investitionen ohne Kreditaufnahme geschaffen.

Baugebiete wirken sich aus

Unterdurchschnittlich habe Fichtenberg im genannten Zeitraum nur bei den Zuweisungen und beim Bevölkerungswachstum abgeschnitten, erklärte Bürgermeister Roland Miola. Beides hängt zusammen und wird sich, so Miola, wegen der aktuellen Entwicklung der Baugebiete auch wieder angleichen. Und dann sagt er grinsend noch einen Satz, den man von ihm nur selten zu hören kriegt: Die Berechnungen der Kommunalbehörde zum Fichtenberger Gemeindewald „habe ich selber nicht verstanden“.

An diesem Abend wird das auch nicht erklärt. Dafür werden die Prüfungsfeststellungen unter die Lupe genommen. Die Haushaltssatzung sollte danach künftig etwas früher, nämlich im November des Vorjahres, beschlossen werden. Und bei Personalentscheidungen sollte geprüft werden, ob der Gemeinderat zuständig ist. Bestimmte Entscheidungen, empfiehlt das Amt, könne man an den Bürgermeister oder einen Ausschuss delegieren.

Problematische Vorgabe

Eine gewisse Hemdsärmlichkeit hat das Amt noch festgestellt. Es geht um eine Formalie: Beschlüsse sollten ausformuliert zur Abstimmung gestellt werden. Formulierungen wie „Könnnen wir das so machen? Wer ist dafür“? gehören nicht dazu.

Und einen satten Dämpfer gibt’s beim Öffentlichkeitsgrundsatz. Die Ausübung von Vorkaufsrechten, Grundstückskäufen und -verkäufen müssten, soweit keine besonderen Umstände vorliegen, öffentlich verhandelt werden, stellt das Kommunalamt fest. Auch der Beitritt zur Stiftergemeinschaft der Sparkasse hätte nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden dürfen.

Dass Vorkaufsrechte und Grundstücksgeschäfte grundsätzlich öffentlich verhandelt werden müssen, hält Miola für problematisch. Der Rechtsgrundsatz steht dabei nicht infrage, wohl aber das Wohl der jeweiligen Verhandlungspartner. In einer Gemeinde wie Fichtenberg, sagte Miola, könne die Anonymität der jeweiligen Verhandlungspartner nur bedingt gewährleistet werden. Hinzu komme, dass bei entsprechenden Diskussionen Informationen ausgeplaudert werden könnten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Miola schlug daher vor, die Verwaltung entscheiden zu lassen, was öffentlich verhandelt werden kann und was nicht. Der Antrag wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Und eigentlich, schloss Miola, könne man auch zufrieden sein. Der Bericht sei ein Beleg dafür, dass man „ordentlich geschafft“ habe.