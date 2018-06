Schlagwort Im Sommer 2019 rücken die Bagger an

Abtsgmünd / os

Nach vielen Jahren der Planung nimmt das Projekt langsam Gestalt an: Im Auftrag des Landes Baden-Württemberg hat die Gemeinde Abtsgmünd in Untergröningen mehrere Grundstücke unmittelbar an der Bundesstraße 19 erworben, die für den Bau der Teilortsumgehung benötigt werden. Die Flächen liegen an der Haller Straße auf Höhe der Kocherbrücke. An dieser Stelle soll eine Baustraße eingerichtet werden, die für die Errichtung eines geplanten Brückenbauwerks notwendig ist. Die detaillierte Straßenplanung des Regierungspräsidiums Stuttgart wird dem Vernehmen nach voraussichtlich im Sommer vorliegen.

Gebäude müssen weichen

Bei dem Gelände handelt es sich laut Gemeindeverwaltung um das Anwesen Haller Straße 22 in Untergröningen, das für die Umgehungsstraße von zentraler Bedeutung sei. Es sind mehrere Flurstücke mit einer Gesamtfläche von mehr als 2000 Quadratmetern. Die Grundstücke liegen an der­ ­ B 19 in Fahrtrichtung Laufen, rechts nach der Kocherbrücke, und sind mit einem Wohngebäude, einer Garage und einem Holzschuppen bebaut. Diese Bauten müssen abgerissen werden.

Den Ort entlasten

Derzeit sind die Vorplanungen des Regierungspräsidiums in vollem Gang und sollen in der Sommerpause abgeschlossen werden. Mit dem Bau der eigentlichen Umgehung könnte – nach der Erstellung der Ausführungsplanung und der europaweiten Ausschreibung – im Sommer 2019 begonnen werden.

Ziel der neuen Straße ist es, den Verkehr, vor allem den Schwerlastverkehr, aus der Untergröninger Ortsmitte heraus zu verlegen und somit die schwierige Engstelle an der Lammbrauerei zu beseitigen.