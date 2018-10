Gschwend Im Schwäbischen Wald wimmelt’s

Gschwend / Rainer Kollmer

Die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald schlägt für Wanderfreunde am Gschwender Hagbergturm ein besonderes Bilderbuch auf.

Der Hagbergturm von Gschwend hat schon viele aussichtsreiche Landschaften gesehen. Unter der Überschrift „Wimmelweide 2018“ sind jetzt 18 große Bildtafeln aufgestellt, die den Blick auf den Schwäbischen Wald mit neuen Akzenten versehen. Sie stammen von Christl Schlag aus Waiblingen, die viele Jahre bei der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald im Landratsamt des Rems-Murr-Kreises tätig war. Die Zeichnerin illustriert seit mehreren Jahren Kinderbücher im Stil der bekannten Wimmelbücher. Vor einiger Zeit wandte sie sich auf ihre besondere Art den markanten Eigenschaften des Schwäbischen Waldes zu. Zwischen den allseits bekannten Gebäuden und Landschaften der Region wimmelt es nur so von reizvoll gezeichneten und aquarellierten Szenen und Motiven.

Der Betrachter meint das Wasserrad am Mühlenwanderweg zu hören, ein Gesangverein gibt sein Bestes, der bezopfte „Handyman“ schreibt noch eine SMS, Kinder lassen ihre Papierschiffchen auf dem Badesee schwimmen und ein Frosch fängt langzüngig eine Fliege. Der Marktplatz in Murrhardt oder ein Limes-Wachtturm sind eine ausgezeichnete Kulisse für das vielfältige Geschehen. Die gezeichneten Miniaturen sind endlos und mit viel Humor ausgestattet. Das Wimmelbuch aus dem Silberburgverlag erhalten die Neugeborenen des Rems-Murr-Kreises inzwischen als Geschenk mit auf den Lebensweg.

Wo ist unser Bienchen?

An den Wimmelbildern, die die Fremdenverkehrsgemeinschaft auf etwa sechs Quadratmeter große Kunststoffbahnen vergrößern ließ, kann sich der Betrachter lange Zeit nicht sattsehen. Zahlreiche bekannte Orte des Schwäbischen Waldes sind auf den großen Bildflächen zu erkennen und laden in vielfältiger Weise zum Suchen ein. Das Gewinnspiel „Wo ist unser Bienchen?“ stellt auch für Erwachsene eine große Herausforderung dar. Denn auf jedem Bild ist irgendwo eine gezeichnete Biene zu finden. Christl Schlag macht es den Suchenden nicht einfach. Die Aussicht auf den Gewinn von zehn Kisten Limonade treibt die Betrachter zu entdeckerischen Höchstleistungen an.

„Diese Ausstellung ist nicht alltäglich“, stellt Bürgermeister Christoph Hald mit Genugtuung bei der Eröffnung fest. Die Bildtafeln wurden im Verlauf des Jahres an 22 Standorten gezeigt. Der Hagberg ist so etwas wie die höchstgelegene Endstation (585 Meter) der langen Ausstellungsreihe im Schwäbischen Wald. Sie endet am 30. Oktober. Bei erfrischenden Temperaturen von neun Grad sind zur windigen „Wimmelbildervernissage“ nur 20 Personen gekommen. Umso gemütlicher ist die anschließende Einkehr in der beheizten Turmstube.

Hoffen auf den 1. November

Wenn das Wetter sich von einer besseren Seite zeigt, kann ein Ausstellungs- und Turmbesuch ein ideales Wanderziel sein. Im Oktober ist der Hagbergturm an Sonntagen zwischen 10 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Bei gutem Wetter kommt auch noch der 1. November hinzu, hofft Herbert Volland, der Vorsitzende der Ortsgruppe des Albvereins, der den Turm bewirtschaftet.