Hauptversammlung Im Schützenhaus gibt’s leichten Zuwachs

Oberrot / Tobias Kvapil

Der Oberroter Schützenverein hat auch finanziell erfolgreiches Jahr hinter sich, will sich aber weiterhin um Neumitglieder bemühen. Der Pistolenstand muss eine neue Lüftung eingebaut werden.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Oberrot konnten zahlreiche Mitglieder begrüßt werden. Bürgermeister Daniel Bullinger und sein Vertreter hatten sich allerdings wegen anderer Verpflichtungen entschuldigen müssen: sie waren auf einem runden Geburtstag eingeladen.

Die Versammlung gedachte der Verstorbenen und erinnerte insbesondere an den verstorbenen Ehrenschützenmeister Hans Föll, der auch Ehrenmitglied war. Oberschützenmeister Johannes Wenz trug seinen Bericht frei vor und dankte allen, die den Verein in dem vergangenem Jahr durch Mitarbeit im Vorstand, Arbeitseinsätze oder Spenden unterstützt haben, aber auch der Gemeinde, den Gemeinderäten, dem Bauhof, der RUNDSCHAU, befreundeten Vereinen und weiteren Helfern. Wenz verwies ausdrücklich auch auf die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Schießstand und die Einteilung der Aufsicht. Die Zahl der Mitglieder habe erfreulicherweise leicht zugenommen.

Meisterschaften gefeiert

Rolf Deininger ließ die sportliche Arbeit des Vereins Revue passieren. Das Jedermannschießen sei eine gute Werbung für den Ve- rein und den Schießsport und werde auch gut angenommen. Die Kreismeisterschaften finden allerdings nur wenig Resonanz. Jedes Jahr würden es weniger Teilnehmer, sagte Deininger, auch der Verein selbst könnte mehr Schützen an den Start schicken.

In den Kreisligen konnten die Oberroter Schützen Meisterschaften der Luftpistolen- und der Luftgewehre feiern. Auch bei anderen Meisterschaften wurden gute Platzierungen erreicht; der ein oder andere Schütze konnte sich gar für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Auch Möglichkeiten der Mitgliederwerbung sprach Deininger an und forderte die neuen Mitglieder im Ve- rein auf, sich aktiv an den Rundenwettkämpfen zu beteiligen und die Mannschaften zu stärken.

Der Bericht des Kassiers fiel, wie schon in den vergangenen Jahren, relativ kurz aus. Weil sich die Einnahmen in der Wirtschaft, im Schießbetrieb und beim Jedermannschießen erhöht haben, konnte ein Plus in der Kasse verzeichnet werden. Allerdings wird in diesem Jahr der Einbau einer neuen Lüftung im Pistolenstand zu Buche schlagen. Im Jahr 2018, so die Prognose, werde sich das gute Ergebnis von 2017 daher mit großer Sicherheit nicht wiederholen. Nachdem auch die Kassenprüfer keine Einwände hatten, wurden Kassier und Vorstand einstimmig entlastet.

Anschließend wurden die Mitgliedsbeiträge angepasst. Der Schritt ist notwendig, weil die Verbände die abzuführenden Beiträge erhöht haben. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags wurde einstimmig beschlossen. Schon zuvor hatte der Ausschuss die Erhöhung der Standgeldpauschale beschlossen.

Programm für 2018

Auch das Jahresprogramm für 2018 wurde noch kurz vorgestellt. Der Vorstand wies auf das ve- reinsinterne Familiengrillen im Juni hin. Das Jedermannschießen wird in geänderter Form höchstwahrscheinlich von Donnerstag, 6. September, bis Samstag 8. September durchgeführt, hinzu kommen die Vereinsmeisterschaft sowie der Jahresabschluss und das Pokalschießen im Dezember. Der Vereinsausflug ist noch nicht terminiert.