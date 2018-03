Gaildorf Im Schlossgraben lärmt Erik Ekeland mit der Wurzelfräse

Gaildorf / ka

Zwischen Nordskandinavien und Süddeutschland ist Erik Ekeland für die schwedische Firma Hassel Hom AB im Einsatz. Gestern Nachmittag hat er im Schlossgraben in Gaildorf einen ohrenbetäubenden Lärm gemacht, als er Baumwurzeln aus dem Erdreich fräste. In Sekundenschnelle frisst sich der Fräskopf durchs Holz. Zurück bleibt ein Berg Holzspäne, die anderweitig verwendet werden können. Eine weitere Baustelle hat der Schwede im Schlosspark. Nach der Fällaktion im Herbst stecken dort noch einige Wurzeln in der Erde. Je nach Stammdicke benötigt Ekeland fürs Fräsen „zwischen zehn Minuten und vier Stunden“. Im Schlosspark werden die gemulchten Stellen demnächst eingesät.