Kommunales Im Sanierungsgebiet herrscht noch der Konjunktiv

Gschwend / Richard Färber

In den Wänden tun sich Risse auf, die Raumaufteilung ist denkbar ungünstig und einen barrierefreien Zugang gibt’s natürlich auch nicht: das Rathaus ist eines der Sorgenkinder der Gemeinde Gschwend. Am Montag hat sich der Gemeinderat, ehe er sich mit etwas Verspätung zur Sitzung im Foyer der Gemeindehalle traf, ein Bild gemacht. Hernach informierte Arun Gandbhir von der Stadtentwicklung GmbH Steg über den aktuellen Stand im Ortskernsanierungsprogramm.

Die dazugehörige Satzung ist Anfang April 2015 beschlossen worden. Das Sanierungsgebiet, das bei Bedarf noch erweitert werden kann, umfasst eine Fläche von 5,2 Hektar, Bereiche an der Welzheimer, der Gaildorfer, der Gmünder, der Frickenhofer und der Schlechtbacher Straße, im Zentrum liegt der Marktplatz, das Rathaus findet sich am westlichen Rand (siehe Grafik). Der Förderrahmen wurde auf 1,333 Millionen Euro festgesetzt; die Gemeinde ist mit 533 000 Euro beteiligt, 800 000 Euro kommen vom Land.

Bisher vier Abrufe

Die sanierungsbedingten Kosten liegen mit 3,175 Millionen Euro weit über diesem Ansatz. Der Sanierungsbeschluss von 2015 beinhaltet deshalb auch eine Eigenfinanzierungserklärung: Sollten künftige Aufstockungsanträge abgewiesen werden (das Sanierungsprogramm endet im Jahr 2024), kann die Gemeinde die Sanierung mit eigenen Mitteln fortführen (wir haben berichtet).

Drei private Sanierungsmaßnahmen sind mittlerweile in Arbeit und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Einen weiteren Abruf, so Gandbhir gestern auf Anfrage, habe die Gemeinde selbst getätigt, um ein Grundstück zu erwerben. Damit sind insgesamt 475 000 Euro verplant, weitere Einzelgespräche mit Interessenten würden bereits geführt, gab Bürgermeister Christoph Hald bekannt.

Die Gemeinde will den Eigentümern im Sanierungsgebiet nun einen Informationsabend im Restaurant Herrengass anbieten. Die Herrengass zählt zu den genannten privaten Sanierungsmaßnahmen und dient daher auch der Anschauung. Gleichzeitig ist ein Prospekt in Arbeit, in dem die Fördermöglichkeiten bei Abbruch oder Erneuerung sowie die Gestaltungsrichtlinien im Sanierungsgebiet aufgezeigt werden.

Vage bleibt vorerst, was die Gemeinde selbst unternehmen wird. Dass in Sachen Rathaus und Marktplatz Handlungsbedarf besteht, ist unbestritten. Bisher wird allerdings nur in der Möglichkeitsform diskutiert: Das nicht-denkmalgeschützte Rathaus beispielsweise könnte abgerissen und neu gebaut oder auch modernisiert werden. Der Bürgermeister würde einen Abriss indes nicht befürworten. Das Rathaus habe als einziges Gebäude den großen Brand von 1857 überstanden, erklärte Hald unlängst, und er wolle nicht als derjenige Bürgermeister in die Ortsgeschichte eingehen, unter dem das Rathaus abgerissen wurde.

Chance für den Marktplatz

Spannend dürften auch die Diskussionen um die Gestaltung des Marktplatzes werden. Er wird von der Frickenhofer Straße durchschnitten und grenzt westlich an die Bundesstraße B 298; die Frickenhofer Straße wiederum nimmt östlich des Marktplatzes den Verkehr von der Schlechtbacher Straße auf. Hier liegt freilich auch eine Chance: Über die Schlechtbacher Straße könnte eine neue Anbindung an die Bundesstraße geschaffen werden, sodass der Marktplatz seine Funktion als Durchfahrt verliert – was die weitere Planung enorm erleichtern würde.

Am Montag galt es allerdings zunächst, den Zwischenbericht von Arun Gandbhir zur Kenntnis zu nehmen. Was die öffentlichen Investitionen anbelangt, müsse man sich jetzt aber auch Gedanken machen und die Planung angehen, erklärte Hald: Bis zum Jahr 2024 sei es nicht mehr lange.